Даже если всё делаете неправильно — они всё равно вырастут: 5 сортов неубиваемых кабачков

Многие уверены: кабачки — культура, которая растёт сама по себе. Но на практике всё не так идеально. Завязи могут загнивать, кусты — болеть мучнистой росой, а при холодной погоде рост вообще останавливается. Автор Дзен-канала "Сделай сам" рассказал о пяти сортах кабачков, которые вырастут при любом раскладе.

Искандер F1

Один из самых надёжных гибридов, который выращивают уже много лет.

Урожай через 40-45 дней

Не боится холода и перепадов температуры

Не сбрасывает завязи даже при заморозках

Компактный куст — экономит место

Плюс — высокая устойчивость к мучнистой росе. Отличный выбор для нестабильного лета.

Аэронавт

Если вы не живёте на даче постоянно — этот сорт спасение.

Плодоносит даже при минимальном уходе

Компактный куст без длинных плетей

Тёмные плоды с плотной и сладковатой мякотью

Устойчив к гнили и вирусам

Даже в прохладное и пасмурное лето продолжает формировать завязи.

Белоплодные сорта

Классика вроде "Белого лебедя", "Якоря" или "Ролика" до сих пор вне конкуренции по выносливости.

Мощные корни добывают влагу сами

Переносят редкий полив

Универсальны в кулинарии

Минус один — быстро перерастают, поэтому важно вовремя собирать.

Грибовские 37

Старый, но очень живучий сорт.

Устойчив к большинству болезней

Переносит засуху благодаря длинным плетям

Даёт крупные плоды с плотной кожурой

Отлично хранится зимой

Идеальный вариант, если не хотите возиться с обработками.

Куанд

Не только красивый, но и крайне адаптивный сорт.

Растёт на любой почве — от глины до песка

Переносит и холод, и жару

Даёт много женских цветков — значит, много плодов

Не зависит от активности насекомых

Хорошо показывает себя даже в дождливое лето или в теплице.

