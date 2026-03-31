Даже если всё делаете неправильно — они всё равно вырастут: 5 сортов неубиваемых кабачков

Многие уверены: кабачки — культура, которая растёт сама по себе. Но на практике всё не так идеально. Завязи могут загнивать, кусты — болеть мучнистой росой, а при холодной погоде рост вообще останавливается. Автор Дзен-канала "Сделай сам" рассказал о пяти сортах кабачков, которые вырастут при любом раскладе.
Искандер F1
Один из самых надёжных гибридов, который выращивают уже много лет.
- Урожай через 40-45 дней
- Не боится холода и перепадов температуры
- Не сбрасывает завязи даже при заморозках
- Компактный куст — экономит место
Плюс — высокая устойчивость к мучнистой росе. Отличный выбор для нестабильного лета.
Аэронавт
Если вы не живёте на даче постоянно — этот сорт спасение.
- Плодоносит даже при минимальном уходе
- Компактный куст без длинных плетей
- Тёмные плоды с плотной и сладковатой мякотью
- Устойчив к гнили и вирусам
Даже в прохладное и пасмурное лето продолжает формировать завязи.
Белоплодные сорта
Классика вроде "Белого лебедя", "Якоря" или "Ролика" до сих пор вне конкуренции по выносливости.
- Мощные корни добывают влагу сами
- Переносят редкий полив
- Универсальны в кулинарии
Минус один — быстро перерастают, поэтому важно вовремя собирать.
Грибовские 37
Старый, но очень живучий сорт.
- Устойчив к большинству болезней
- Переносит засуху благодаря длинным плетям
- Даёт крупные плоды с плотной кожурой
- Отлично хранится зимой
Идеальный вариант, если не хотите возиться с обработками.
Куанд
Не только красивый, но и крайне адаптивный сорт.
- Растёт на любой почве — от глины до песка
- Переносит и холод, и жару
- Даёт много женских цветков — значит, много плодов
- Не зависит от активности насекомых
Хорошо показывает себя даже в дождливое лето или в теплице.
Ранее мы писали о надёжных сортах голубики, которые выдают до 9 кг ягод с куста.