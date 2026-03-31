Даже если всё делаете неправильно — они всё равно вырастут: 5 сортов неубиваемых кабачков
Даже если всё делаете неправильно — они всё равно вырастут: 5 сортов неубиваемых кабачков

Опубликовано: 31 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Даже если всё делаете неправильно — они всё равно вырастут: 5 сортов неубиваемых кабачков
Даже если всё делаете неправильно — они всё равно вырастут: 5 сортов неубиваемых кабачков
Какие сорта кабачка самые выносливые и плодовитые.

Многие уверены: кабачки — культура, которая растёт сама по себе. Но на практике всё не так идеально. Завязи могут загнивать, кусты — болеть мучнистой росой, а при холодной погоде рост вообще останавливается. Автор Дзен-канала "Сделай сам" рассказал о пяти сортах кабачков, которые вырастут при любом раскладе.

Искандер F1

Один из самых надёжных гибридов, который выращивают уже много лет.

  • Урожай через 40-45 дней
  • Не боится холода и перепадов температуры
  • Не сбрасывает завязи даже при заморозках
  • Компактный куст — экономит место

Плюс — высокая устойчивость к мучнистой росе. Отличный выбор для нестабильного лета.

Аэронавт

Если вы не живёте на даче постоянно — этот сорт спасение.

  • Плодоносит даже при минимальном уходе
  • Компактный куст без длинных плетей
  • Тёмные плоды с плотной и сладковатой мякотью
  • Устойчив к гнили и вирусам

Даже в прохладное и пасмурное лето продолжает формировать завязи.

Белоплодные сорта

Классика вроде "Белого лебедя", "Якоря" или "Ролика" до сих пор вне конкуренции по выносливости.

  • Мощные корни добывают влагу сами
  • Переносят редкий полив
  • Универсальны в кулинарии

Минус один — быстро перерастают, поэтому важно вовремя собирать.

Грибовские 37

Старый, но очень живучий сорт.

  • Устойчив к большинству болезней
  • Переносит засуху благодаря длинным плетям
  • Даёт крупные плоды с плотной кожурой
  • Отлично хранится зимой

Идеальный вариант, если не хотите возиться с обработками.

Куанд

Не только красивый, но и крайне адаптивный сорт.

  • Растёт на любой почве — от глины до песка
  • Переносит и холод, и жару
  • Даёт много женских цветков — значит, много плодов
  • Не зависит от активности насекомых

Хорошо показывает себя даже в дождливое лето или в теплице.

Автор:
Александр Асташкин
