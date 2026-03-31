Пышнее не бывает: добавляем 1 щепотку в тесто – и кулич тает во рту, вкуснее любых конфет

Совсем скоро наступит самый светлый праздник года - Пасха. В этот день семьи собираются за столом, чтобы разделить радость торжества. Традиционным украшением праздничного стола является кулич. Обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту - он получится вкусным, сочным и невероятно ароматным
Ингредиенты:
- мука - 700 г;
- сухие дрожжи - 10 г;
- молоко - 250 мл.;
- яйца - 5 шт.;
- сливочное масло - 200 г;
- сахар - 150 г;
- миндаль, изюм, цукаты - по 50 г;
- молотый шафран - 1/3 ч. л.;
- ванильный сахар - 2 ч. л.
Для глазури:
- сахар - 100 г;
- яичные белки - 2 шт.
Приготовление
Заливаем шафран 3 столовыми ложками крутого кипятка и оставляем настаиваться на 15 минут. В это время готовим тесто. В теплое молоко добавляем чайную ложку сахара, дрожжи, 200 г муки и перемешиваем.
Полученную смесь накрываем чистым полотенцем и ставим в теплое место на 30 минут. Желтки отделяем от белков, в желтки всыпаем оставшийся сахар и ванилин, после чего переливаем эту смесь в подошедшую опару и вымешиваем до однородности.
Далее вливаем в общую массу настой шафрана, добавляем размягченное сливочное масло и остатки муки. Вымешиваем тесто около 20 минут и снова убираем в тепло.
Измельчаем миндаль и цукаты, смешиваем их с изюмом, засыпаем наполнитель в тесто и ждем, когда оно снова поднимется. После этого смазываем форму для выпечки маслом, заполняем ее тестом на треть и ждем повторного подъема.
Затем выкладываем оставшуюся массу и отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готовый кулич покрываем глазурью (для нее взбиваем белки с сахаром) и украшаем сверху цукатами. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить шоколадный ПП-кекс без сахара всего за 5 минут.