Пышнее не бывает: добавляем 1 щепотку в тесто – и кулич тает во рту, вкуснее любых конфет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пышнее не бывает: добавляем 1 щепотку в тесто – и кулич тает во рту, вкуснее любых конфет

Опубликовано: 31 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
legion-media
Рецепт шафранового кулича

Совсем скоро наступит самый светлый праздник года - Пасха. В этот день семьи собираются за столом, чтобы разделить радость торжества. Традиционным украшением праздничного стола является кулич. Обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту - он получится вкусным, сочным и невероятно ароматным

Ингредиенты:

  • мука - 700 г;
  • сухие дрожжи - 10 г;
  • молоко - 250 мл.;
  • яйца - 5 шт.;
  • сливочное масло - 200 г;
  • сахар - 150 г;
  • миндаль, изюм, цукаты - по 50 г;
  • молотый шафран - 1/3 ч. л.;
  • ванильный сахар - 2 ч. л.

Для глазури:

  • сахар - 100 г;
  • яичные белки - 2 шт.

Приготовление

Заливаем шафран 3 столовыми ложками крутого кипятка и оставляем настаиваться на 15 минут. В это время готовим тесто. В теплое молоко добавляем чайную ложку сахара, дрожжи, 200 г муки и перемешиваем.

Полученную смесь накрываем чистым полотенцем и ставим в теплое место на 30 минут. Желтки отделяем от белков, в желтки всыпаем оставшийся сахар и ванилин, после чего переливаем эту смесь в подошедшую опару и вымешиваем до однородности.

Далее вливаем в общую массу настой шафрана, добавляем размягченное сливочное масло и остатки муки. Вымешиваем тесто около 20 минут и снова убираем в тепло.

Измельчаем миндаль и цукаты, смешиваем их с изюмом, засыпаем наполнитель в тесто и ждем, когда оно снова поднимется. После этого смазываем форму для выпечки маслом, заполняем ее тестом на треть и ждем повторного подъема.

Затем выкладываем оставшуюся массу и отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готовый кулич покрываем глазурью (для нее взбиваем белки с сахаром) и украшаем сверху цукатами. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить шоколадный ПП-кекс без сахара всего за 5 минут.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью