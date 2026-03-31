Индийская принцесса в Ленинградском зоопарке: имя вандеру выберут петербуржцы
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Индийская принцесса в Ленинградском зоопарке: имя вандеру выберут петербуржцы

Опубликовано: 31 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Индийская принцесса в Ленинградском зоопарке: имя вандеру выберут петербуржцы
Индийская принцесса в Ленинградском зоопарке: имя вандеру выберут петербуржцы
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Имя для малышки должно отражать индийское происхождение вандеру.

Ленинградский зоопарк запустил конкурс на выбор имени для детёныша вандеру — самки львинохвостого макака, которую мать не смогла выкормить самостоятельно, и воспитатели зоопарка взяли на себя её выращивание.

Предложения можно подавать до 5 апреля включительно, сообщила пресс-служба учреждения.

В сообщении отмечается: 22 декабря 2025 года родилась эта самка вандеру, которой теперь три месяца. Она активная, хорошо питается и всё смелее осваивает окружающий мир.

Настало время назвать малышку: варианты принимаются до 5 апреля, отдел "Приматы" отберёт лучший, а 8 апреля объявят победителя с двумя бесплатными билетами в зоопарк.

Конкурс имеет ограничения: имя должно подчёркивать индийские корни вида, как у отца по имени Даман — в честь города в ареале обитания приматов.

Автор:
Юлия Аликова
