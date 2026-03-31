Индийская принцесса в Ленинградском зоопарке: имя вандеру выберут петербуржцы

Ленинградский зоопарк запустил конкурс на выбор имени для детёныша вандеру — самки львинохвостого макака, которую мать не смогла выкормить самостоятельно, и воспитатели зоопарка взяли на себя её выращивание.
Предложения можно подавать до 5 апреля включительно, сообщила пресс-служба учреждения.
В сообщении отмечается: 22 декабря 2025 года родилась эта самка вандеру, которой теперь три месяца. Она активная, хорошо питается и всё смелее осваивает окружающий мир.
Настало время назвать малышку: варианты принимаются до 5 апреля, отдел "Приматы" отберёт лучший, а 8 апреля объявят победителя с двумя бесплатными билетами в зоопарк.
Конкурс имеет ограничения: имя должно подчёркивать индийские корни вида, как у отца по имени Даман — в честь города в ареале обитания приматов.