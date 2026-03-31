Пес - гурман с причудами: почему он ест фекалии и что делать, чтобы это прекратить

Почему у собак возникает привычка есть фекалии

Если собака поедает свои или чужие фекалии, это называется копрофагией. Явление не такое уж редкое, но не стоит его игнорировать, отмечает автор канала "Питомцы Mail".

Исследования показывают: почти четверть всех собак хотя бы раз в жизни пробовали кал, а каждая шестая делает это регулярно.

Почему так происходит?

Есть версия, что привычка досталась псам от волков. Те уничтожали свои фекалии, чтобы в логове не заводились паразиты. Другая теория связана с голодом: в трудные времена волки едят кал, чтобы добрать белок, который не полностью усвоился.

Интересные факты о копрофагии:

Пол, стерилизация и тип питания почти не влияют на склонность.

Если в доме живет несколько собак, риск повышается.

У некоторых пород, например у шелти, это встречается чаще.

Периодическое поедание кала считается для собак типичным и обычно безвредным. Однако риски подхватить паразитов или инфекцию все же есть. Если собака слишком жадно тянется к экскрементам, стоит разобраться в причинах.

Пять основных причин

Нехватка питательных веществ. Если собака недоедает или получает несбалансированный корм (например, каши с человеческого стола), она может пытаться восполнить дефициты таким способом. Болезни. Копрофагия иногда сигнализирует о проблемах с поджелудочной железой, диабете, гормональных сбоях или заражении паразитами. Любопытство. Щенки пробуют все вокруг - так они познают мир. Взрослые собаки тоже могут заинтересоваться вкусом или текстурой, особенно если речь о кошачьих или человеческих экскрементах. Скука и стресс. Когда пес живет в напряжении, мало гуляет или не высыпается, он может находить успокоение в странных занятиях. Страх наказания. Если собаку ругали за кучки дома, она может начать их поедать, чтобы уничтожить улики. Одна находчивая собака даже научилась накрывать лужи вещами хозяев, думая, что так проблем не будет.

У недавно родившей суки поедание кала щенков - это норма. Так она защищает потомство от возможных заболеваний.

Что делать, если собака ест кал

Полностью искоренить это естественное поведение сложно, но снизить частоту можно.

Сначала покажите питомца ветеринару, чтобы исключить болезни. На прогулках выручит легкий пластиковый намордник. Укрепите контакт с собакой: уберите наказания, чаще хвалите и следите, чтобы питомец высыпался. Взрослой собаке нужно 14–16 часов сна.

Добавьте в жизнь питомца интересные занятия: новые команды, поисковые игры. Если на прогулке пес тянется к запретному, отвлекайте любимым лакомством или игрушкой.

Ранее портал "Городовой" сообщал, какие цветы опасны для домашних животных - перечислил эксперт.