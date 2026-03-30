Собачников и кошатников предупредили: 3 популярных садовых цветка опасны для животных - чем их заменить

Какие цветы опасны для домашних животных - перечислил эксперт

Все, у кого есть сад и домашние животные, должны знать, как обезопасить пространство для питомцев. Они любят гулять по зеленым лужайкам, грызть цветы и травы. Но не все, что красиво, безопасно для кошек и собак. О том, какие популярные цветы могут причинить вред животным, рассказала британским СМИ специалист по охране природы Эмили Эттли.

Практически все знают, что лилии опасны для животных, но существует немало других популярных весенних цветов, которые могут вызвать у кошек и собак тошноту, расстройство желудка или даже более серьёзные последствия. К счастью, есть не менее красивые, но безопасные варианты, с которыми можно создать пышный и цветущий сад и при этом не переживать за здоровье своих питомцев.

Нарциссы

Нарциссы токсичны как для кошек, так и для собак, особенно если животное съело часть луковицы или листьев. В растении содержится ликорин, который может вызвать рвоту, диарею, повышенное слюноотделение, раздражение слизистой рта и даже нарушение ритма сердца.

«Луковицы особенно опасны, поэтому, если ваш питомец склонен грызть растения или перекапывать клумбы, лучше вообще отказаться от выращивания нарциссов в саду», - советует Эмили Эттли.

Вместо них можно посадить первоцветы — яркие, нежные желтые цветы с мягким ароматом. Они не токсичны для животных и при этом создают очень тёплую, весеннюю атмосферу, радуя глаз и не угрожая питомцам.

Наперстянки

Высокие, трубчатые соцветия наперстянки выглядят почти сказочно, но при этом считаются одними из самых ядовитых садовых растений. В них содержатся сердечные гликозиды, которые могут сильно нарушить работу сердца и даже привести к серьёзным отравлениям при употреблении в пищу, причём опасны они не только для животных, но и для людей.



Если в саду бегают собаки или кошки, лучше заменить наперстянки на более безопасные высокие многолетники, например, красную кампсацию. Это красивое растение цветёт с конца весны до позднего лета, украшая участок ярко‐красными соцветиями, при этом не представляя угрозы для домашних животных.

Ромашки

Ромашки выглядят невинно и очаровательно: воздушные, быстрорастущие, отлично привлекающие пчёл и бабочек. Но у некоторых домашних животных, которые их проглотили, может возникнуть расстройство желудка, рвота или лёгкая интоксикация. Поэтому в садах, где питомцы свободно гуляют, от массовых посадок ромашек всё‐таки разумнее воздержаться.



Хорошей альтернативой станут васильки с их насыщенно‐синими «звёздочками». Они не менее декоративны, привлекают насекомых‐опылителей и не считаются токсичными для животных, делая участок и красивым, и безопасным.

