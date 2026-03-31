Крепость России, построенная шведами в XIII веке: за свое существование сменила 4 страны - как добраться, что посмотреть

Уникальная российская крепость, которая погрузит каждого в эпоху Средневековья

В России насчитывается множество крепостей, однако некоторые из них являются особенными. К таким можно отнести и крепость на Замковом острове, которая находится в Выборге. Здесь можно почувствовать дух средневековой Европы, сделать красивые снимки и хорошо провести время.

Как добраться

Выборгская крепость находится в центре города, поэтому найти ее не составит никакого труда. Из Санкт-Петербурга удобнее всего добираться до достопримечательности на автобусе или поезде. Также можно воспользоваться личным автомобилем, выбрав КАД. Дорога займет не более двух часов.

Описание крепости

Замок был построен шведами в 1293 году, при этом он отлично сохранился, что делает его особенно уникальным. На территории острова расположены три крепостных двора – Кузнечный, Нижний и Верхний. Стены крепости были сделаны из гранита в XVI веке.

История

Первые шведские крестоносцы высадились здесь в XIII веке, разгромив пункт карелов. Это место стало резиденцией наместника короля Швеции. Постепенно тут стало появляться поселение. За свою историю крепость множество раз подвергалась нападениям и переделывалась, но ее расцвет пришелся на середину XV века.

«Замок сильно пострадал от артиллерийских атак во время Северной войны. А по её итогам в 1710 году крепость и город отошли Российской империи. Спустя два столетия замок снова ненадолго сменил владельцев: после революции 1917 года он стал принадлежать Финляндии. А в 1944 году эти территории вошли в состав СССР», - сообщает «Трипстер».

В 1979 году тут был открыт музей, который продолжает действовать и сейчас. Здесь можно узнать историю крепости, побывать на различных фестивалях, увидеть рыцарские турниры и посетить ярмарки в средневековом стиле.

Что посмотреть

На территории острова главной достопримечательностью является башня Олафа. Она была построена в 1293 году. Сейчас здесь находится смотровая площадка, откуда открывается вид на Выборгский залив. Также стоит посмотреть Райскую башню, Юго-западную стену, башню Сапожника, тюрьму, Большой и Малый арсеналы.

