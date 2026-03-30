Тайные пляжи Черного моря - о них знают лишь местные: прозрачная вода, отсутствие туристов - не выдумка, а реальность

Популярные российские курорты на Черном море каждый год трещат по швам, из-за чего многие туристы боятся туда ехать. Но не стоит принимать поспешных решений. Вдали от туристических маршрутов можно найти те пляжи, о которых знают только местные жители. Портал «Тонкости туризма» назвал несколько из них.

Бухта Инал

Это место имеет самый длинный в Европе искусственный пляж с небольшой галькой. Здесь чистая вода, которая имеет бирюзовый оттенок. Бухтал Инал расположена между Архипо-Осиповкой и Джубгой. В воздухе тут чувствуется хвойный аромат, при этом туристов привлекает и отдаленность от цивилизации.

Прозрачность воды здесь достигает 10 метров. Добраться до бухты можно только пешком или на автомобиле. Рядом нет населенных пунктов, из-за чего тут всегда спокойно и чисто.

Лермонтово

Небольшой курортный поселок находится в 50 км от Туапсе и в 5 км от Джубги. Здесь можно найти песчано-галечные пляжи, на которых получится отдыхать даже «дикарем». На территории поселка есть отели, гостевые дома, а также территории для кемпинга.

Прасковеевка

Поселок расположен на расстоянии 4 км от пляжа, поэтому лучше всего селиться в гостевых домах или на базах отдыха, которые находятся ближе к морю. Здесь тихо, красиво, уютно и очень чисто. Море является особенно прозрачным.

Джанхот

Это место имеет давнюю историю. В XIX веке здесь началось строительство дач, некоторые из них сохранились до сих пор. Люди приезжают сюда ради пустынных пляжей, чистого моря и красивых пейзажей. Береговая линия рядом с поселком оборудована всем необходимым.

