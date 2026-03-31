Мутное стекло и блики ночью? Простой способ вернуть идеальную прозрачность лобовому стеклу

Царапины на стекле искажают свет фар и солнца, утомляют глаза и реально снижают безопасность. Но большинство дефектов можно убрать своими руками, без замены стекла. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Автовыбор".

Почему появляются царапины



Лобовое стекло страдает от дворников, скребков и даже обычной сухой тряпки. Со временем появляются мелкие повреждения, которые портят обзор. Боковые же стёкла царапаются из-за пыли и грязи в уплотнителях — при опускании стекло буквально шлифуется абразивом. Поэтому первое правило — держать уплотнители в чистоте.

Почему не стоит сразу менять стекло



Оригинал стоит дорого, особенно с подогревом. Аналоги часто дают те же блики, только уже из-за качества. Поэтому полировка — самый разумный вариант при неглубоких повреждениях.

Как убрать царапины самому



Главный помощник — оксид церия. Он мягко снимает микрослой стекла и выравнивает поверхность.

Пошаговая инструкция:



— Тщательно вымойте стекло

— Заклейте кузов вокруг малярной лентой

— Нанесите пасту с оксидом церия

— Полируйте машинкой на низких оборотах

— Постоянно увлажняйте стекло водой (важно!)

Работайте короткими подходами по 20-30 секунд, затем давайте стеклу остыть 2-3 минуты. После нескольких циклов протрите микрофиброй и оцените результат.

Этот способ убирает мелкие и средние царапины. Глубокие повреждения полностью не исчезнут, но станут менее заметными.

