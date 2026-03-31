Городовой / Полезное / Мутное стекло и блики ночью? Простой способ вернуть идеальную прозрачность лобовому стеклу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мутное стекло и блики ночью? Простой способ вернуть идеальную прозрачность лобовому стеклу

Опубликовано: 31 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Не спешите тратиться на новое стекло.

Царапины на стекле искажают свет фар и солнца, утомляют глаза и реально снижают безопасность. Но большинство дефектов можно убрать своими руками, без замены стекла. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Автовыбор".

Почему появляются царапины

Лобовое стекло страдает от дворников, скребков и даже обычной сухой тряпки. Со временем появляются мелкие повреждения, которые портят обзор. Боковые же стёкла царапаются из-за пыли и грязи в уплотнителях — при опускании стекло буквально шлифуется абразивом. Поэтому первое правило — держать уплотнители в чистоте.

Почему не стоит сразу менять стекло

Оригинал стоит дорого, особенно с подогревом. Аналоги часто дают те же блики, только уже из-за качества. Поэтому полировка — самый разумный вариант при неглубоких повреждениях.

Как убрать царапины самому

Главный помощник — оксид церия. Он мягко снимает микрослой стекла и выравнивает поверхность.

Пошаговая инструкция:

— Тщательно вымойте стекло
— Заклейте кузов вокруг малярной лентой
— Нанесите пасту с оксидом церия
— Полируйте машинкой на низких оборотах
— Постоянно увлажняйте стекло водой (важно!)

Работайте короткими подходами по 20-30 секунд, затем давайте стеклу остыть 2-3 минуты. После нескольких циклов протрите микрофиброй и оцените результат.

Этот способ убирает мелкие и средние царапины. Глубокие повреждения полностью не исчезнут, но станут менее заметными.

Ранее мы писали о том, куда пропал автомобильный бренд Datsun в России.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью