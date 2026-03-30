Городовой / Полезное / Куда пропал автомобильный бренд Datsun в России: правда, о которой не говорили
Куда пропал автомобильный бренд Datsun в России: правда, о которой не говорили

Опубликовано: 30 марта 2026 20:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
История Datsun — это пример того, как бренд может несколько раз исчезать и возвращаться.

Автор Дзен-канала "Автовыбор" рассказал, куда делись автомобили бренда Datsun с российского рынка и почему санкции тут ни при чём.

Как всё начиналось

Компания, ставшая позже Datsun, появилась ещё в 1911 году. Уже в 30-х она добилась успеха благодаря компактным автомобилям, которые идеально подходили под местные законы. В 1933 году бренд перешёл под контроль будущего Nissan.

В послевоенные годы японцы активно выходили на экспорт, особенно в США. Но из-за ассоциаций с военной техникой автомобили продавали под более нейтральным именем Datsun. Позже, в 80-х, от этого бренда отказались и оставили только Nissan.

Зачем Datsun вернули

В 2012 году альянс Renault-Nissan решил возродить марку для развивающихся рынков. Россия стала одной из главных площадок.

Чтобы сэкономить, новые модели не разрабатывали с нуля. Седан on-Do и хэтчбек mi-Do построили на базе АвтоВАЗ — фактически это были переработанные версии Lada Granta и Kalina.

Что изменили

Инженеры доработали внешний вид и добавили немного комфорта:
— улучшили подвеску
— усилили шумоизоляцию
— доработали тормоза и замки

Но ключевые агрегаты остались прежними: знакомые моторы, механика и автомат Jatco.

Почему проект не "выстрелил"

Несмотря на обновления, автомобили стали дороже на 10-15%, но не избавились от старых проблем:
— шумная коробка передач
— слабое лакокрасочное покрытие
— риск коррозии

В итоге Datsun занял странную нишу: был дороже Lada, но не дотягивал до конкурентов.

Чем всё закончилось

Продажи держались на одном уровне, но без заметного прорыва (около 20 тысяч авто в год). И уже в 2020 году альянс окончательно закрыл бренд. Производство остановили, а Datsun снова исчез — на этот раз, похоже, навсегда.

Автор:
Александр Асташкин
