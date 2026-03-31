Исторический центр Петербурга дорожает: тарифы выросли до 200 рублей на пяти локациях

В Центральном районе Санкт-Петербурга на пяти парковках часовая стоимость стоянки выросла до 200 рублей.
Тариф для автомобилей категорий А и B увеличился на 50 рублей на участках: площадь Островского, 10; Лиговский проспект, 63; Греческая площадь, 1; Казанская площадь, 4; Конюшенная площадь, 1.
Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления парковками.
Причина повышения
Изменение цен связано с большим спросом на эти парковочные места и необходимостью выравнять тарифы с соседними зонами платной парковки, уточнили в ведомстве.
Автомобилистов просят учитывать новые расценки при поездках в центр города. Консультации доступны круглосуточно по телефону 8 (812) 417-51-07.
Новые тарифы на парковки в Петербурге действуют с 15 октября 2025 года в четырех районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.
Стоимость теперь зависит от категории машины и загруженности конкретного участка.