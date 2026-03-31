Исторический центр Петербурга дорожает: тарифы выросли до 200 рублей на пяти локациях
Исторический центр Петербурга дорожает: тарифы выросли до 200 рублей на пяти локациях

Опубликовано: 31 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Alexander Legky
Изменение тарифа обусловлено высоким спросом на вышеуказанные парковочные пространства.

В Центральном районе Санкт-Петербурга на пяти парковках часовая стоимость стоянки выросла до 200 рублей.

Тариф для автомобилей категорий А и B увеличился на 50 рублей на участках: площадь Островского, 10; Лиговский проспект, 63; Греческая площадь, 1; Казанская площадь, 4; Конюшенная площадь, 1.

Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления парковками.

Причина повышения

Изменение цен связано с большим спросом на эти парковочные места и необходимостью выравнять тарифы с соседними зонами платной парковки, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов просят учитывать новые расценки при поездках в центр города. Консультации доступны круглосуточно по телефону 8 (812) 417-51-07.

Новые тарифы на парковки в Петербурге действуют с 15 октября 2025 года в четырех районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.

Стоимость теперь зависит от категории машины и загруженности конкретного участка.

Автор:
Юлия Аликова
