Петербургские мосты встанут на ночной ремонт: график перекрытий с 1 по 3 апреля

Движение будет ограничено сразу по шести мостам.

В Санкт-Петербурге ведётся техническая разводка мостов в рамках межнавигационного ремонта. ГБУ «Мостотрест» сообщило о ночных ограничениях движения на ряде городских мостов.

С ночи 1 на 2 апреля проезд закроют на шести мостах: Володарский (с 02:00 до 05:30), Александра Невского (с 02:20 до 05:10), Троицкий (с 01:20 до 04:50), Благовещенский (с 01:25 до 05:00), Тучков (с 02:00 до 04:55) и Гренадерский (с 01:30 до 04:30).

В ночь со 2 на 3 апреля ограничения коснутся Троицкого (с 01:20 до 04:50), Благовещенского (с 01:25 до 05:00), Тучкова (с 02:00 до 04:55), Гренадерского (с 01:30 до 04:30) и Володарского моста (с 02:00 до 05:30).

В указанные периоды движение будет полностью перекрыто, но точное время разводки и наводки может варьироваться в этих рамках.