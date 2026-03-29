Сажают 100 лет, и все еще в топах: надежные сорта голубики, выдают до 9 кг ягод с куста без капризов

Самые популярные сорта голубики

Голубика — ягода вкусная, полезная, но довольно капризная. Чтобы получать стабильные урожаи на дачном участке, важно обеспечить растению должный уход и выбрать правильный сорт. Среди десятков разновидностей есть те, что заслужили доверие садоводов по всему миру: Блюкроп, Дюк и Джерси. Все три вошли в топ сортов на 2026 год.

Дюк

Дюк — один из самых морозостойких и ранних сортов. Выведен в США. Он популярен у дачников и фермеров благодаря дружному созреванию и отличным вкусовым качествам.

Характеристика сорта:

Урожайность: 6–8 кг с куста.

Сроки созревания: среднеранний, первая ягода поспевает в середине июля.

Период плодоношения: одновременное, что удобно для сбора и переработки.

Кусты высотой 1,5–1,8 м. Побеги зеленовато-красные, куст имеет нарядный вид. Ягоды слегка сплюснутые, крупные, синие с голубоватым налётом. На вкус сладкие, слегка терпкие, с тонким ароматом. Дюк славится зимостойкостью: выдерживает даже сибирские морозы до -30C. Засухоустойчив. Сорт самоплодный, но для повышения урожайности лучше сажать рядом Блюкроп или другие сорта со схожим сроком цветения.

Садоводы хвалят Дюк за быстрый рост и вкусные ягоды, но предупреждают о важности обрезки:

«Кусты очень быстро нарастают, урожай дают неплохой, ягоды вкусные, но, чтобы она плодоносила в полную силу, надо ежегодно проводить обрезку, иначе вырастает малопродуктивная "метла" с кучей тоненьких побегов».

Джерси

Сорт выведен ещё в 1928 году и остаётся любимцем садоводов благодаря непревзойдённому вкусу и высокой урожайности.

Характеристика сорта:

Урожайность: 3–6 кг с куста, взрослые растения дают до 6–8 кг.

Сроки созревания: среднепоздний, урожай собирают с конца июля по сентябрь.

Период плодоношения: растянутое, ягоды поспевают неравномерно в течение 1,5–2 месяцев.

Кусты мощные, высотой до 2 м. Крона густая, листья крупные, тёмно-зелёные, осенью приобретают багряно-золотистую окраску. Ягоды тёмно-синие с сильным восковым налётом. Кожица прочная, но не жёсткая. Мякоть сочная, мясистая, с ярким «лесным» ароматом. Вкус очень сладкий, с лёгкой освежающей кислинкой. Ягоды хороши в свежем виде, и для заморозки, заготовки варенья и джемов. Сорт самоплодный, но опылители увеличивают урожай. В регионах с суровым климатом требует укрытия. Иммунитет крепкий, но в дождливые сезоны возможны грибковые заболевания.

Блюкроп

Садоводы называют этот сорт американской селекции эталоном высокорослой голубики. Один из самых популярных в мире сортов голубики — около 10% всех посадок приходится на него.

Характеристика сорта:

Урожайность: 6–9 кг с куста.

Сроки созревания: среднеспелый, урожай собирают ближе к концу июля.

Период плодоношения: растянутое, до 2–3 недель.

Кусты среднерослые, высотой полтора метра, компактные в ширину, много места на участке не занимают. Ягоды округлые, слегка приплюснутые, тёмно-синие с интенсивным восковым налётом. Вкус сладкий с лёгкой терпкой ноткой и нежным ароматом. Мякоть плотная, что позволяет перевозить ягоды на дальние расстояния и хранить без потери качества. Сорт зимостойкий, выдерживает морозы до -34C. В целом неприхотливый. Однако садоводы отмечают: если опоздать со сбором, ягоды теряют сладость, становятся кисловатыми. Кусты требуют хорошей обрезки, в противном случае урожайность заметно снижается.

