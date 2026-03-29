Куда деть вещи при перевесе багажа: везем лишние 2-3 кг в салоне самолета бесплатно и законно

Лайфхакер рассказал о хитрости, которая поможет провезти на борту самолета лишние 2-3 кг

Туристы, которые часто пользуются авиаперелетами, знают, что у багажа и ручной клади есть ограничения по весу. Масса чемоданов, которые сдаются в багажное отделение, обычно не должна превышать 23 кг, а для ручной клади действует ограничение в 10 кг. Нормы могут сильно разниться в зависимости от авиакомпании. Если есть перевес, то за него придётся заплатить. Как быть, если перевес составляет всего 2-3 кг и переплачивать за него не хочется, но и отказаться от лишних вещей вы не можете? Известный лайфхакер Константин Нечетов поделился хитростью, которая позволит пронести часть вещей без досмотра в салон самолёта и избежать переплаты за перевес.

Помните ту подушку для шеи, которую часто используют авиапассажиры во время сна? У каждой такой подушки есть чехол. Вытащите из него все содержимое и набейте вещами, которые у вас не влезли в чемодан. Конечно, речь идёт о мягких вещах вроде одежды. Константин признается, что в его подушку влезло почти 2,5 кг.

Подушку можно в аэропорту надеть на шею, как это делают многие пассажиры - досмотру и взвешиванию это изделие не подвергают. Таким образом вы сможете легко пронести в салон самолёта целых 2-3 лишних килограмма на законных основаниях, не заталкивая вещи в чемодан и не переплачивая за перевес. И, кстати, спать на подушке, набитой мягкими вещами, во время перелета вполне комфортно.

