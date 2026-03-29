При пожелтении листьев огурцов - прямо сразу: Оживут и зазеленеют как миленькие

Как бороться с пожелтением листьев на кустах огурцов, рассказывают на канале "уДачи на даче, а как же иначе?". Пожелтение листьев говорит о дефицитах у растения, которые необходимо закрыть.
Рассмотрим несколько способов
- Если молодые ростки огурцов пожелтели, приготовим для них простой состав. Нужно смешать в ведре воды 30 капель аптечного йода, 20 г тёртого хозяйственного мыла и 1 литр молока. Растворить в воде ингредиенты, и можно приступать к обработке огуречных кустиков. Средство подходит для опрыскивания, применять его можно 10 дней подряд до стойкого улучшения ситуации.
- 2 состав также содержит молочный продукт. Нам понадобится 10-литровое ведро с водой. Выльем в него 2 литра молочной сыворотки, добавим 150 граммов сахарного песка, перемешаем. Состав подходит для опрыскивания и полива кустов огурцов. После его использования листва снова станет ярко-зелёной, на кустах появятся новые завязи.
- Хорош от пожелтения листьев огурцов луковый отвар. Банку шелухи в 700 г высыплем в кастрюлю, зальём 10 литрами воды, вскипятим и оставим настаиваться на 12 часов, накрыв ёмкость крышкой. После этого состав нужно процедить, для полива и опрыскивания разводить чистой водой в 4 раза. Огуречные кусты после такой обработки быстро придут в себя.
Составы можно использовать, чередуя, каждый из них принесёт пользу огуречным кустам, листва поднимется, станет яркой, а кусты покроются новыми молоденькими зеленцами.
