При пожелтении листьев огурцов - прямо сразу: Оживут и зазеленеют как миленькие
При пожелтении листьев огурцов - прямо сразу: Оживут и зазеленеют как миленькие

Опубликовано: 29 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Совет для всех дачников при пожелтении листьев на огурцах.

Высаживая огурцы, стоит помнить о важных правилах. Тогда и урожай получится собрать мощный.

Как бороться с пожелтением листьев на кустах огурцов, рассказывают на канале "уДачи на даче, а как же иначе?". Пожелтение листьев говорит о дефицитах у растения, которые необходимо закрыть.

Рассмотрим несколько способов

  1. Если молодые ростки огурцов пожелтели, приготовим для них простой состав. Нужно смешать в ведре воды 30 капель аптечного йода, 20 г тёртого хозяйственного мыла и 1 литр молока. Растворить в воде ингредиенты, и можно приступать к обработке огуречных кустиков. Средство подходит для опрыскивания, применять его можно 10 дней подряд до стойкого улучшения ситуации.
  2. 2 состав также содержит молочный продукт. Нам понадобится 10-литровое ведро с водой. Выльем в него 2 литра молочной сыворотки, добавим 150 граммов сахарного песка, перемешаем. Состав подходит для опрыскивания и полива кустов огурцов. После его использования листва снова станет ярко-зелёной, на кустах появятся новые завязи.
  3. Хорош от пожелтения листьев огурцов луковый отвар. Банку шелухи в 700 г высыплем в кастрюлю, зальём 10 литрами воды, вскипятим и оставим настаиваться на 12 часов, накрыв ёмкость крышкой. После этого состав нужно процедить, для полива и опрыскивания разводить чистой водой в 4 раза. Огуречные кусты после такой обработки быстро придут в себя.

Составы можно использовать, чередуя, каждый из них принесёт пользу огуречным кустам, листва поднимется, станет яркой, а кусты покроются новыми молоденькими зеленцами.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно выбрать сорт кабачков для высадки на своём дачном участке в 2026 году.

Марина Котова
