Украсят даже самый темный угол - тенелюбивые растения для северных окон - выживут хоть в коридоре

Какие цветы поставить в темной комнате или прихожей

Даже в квартире с окнами на северную сторону, в прихожей вовсе без окон или в офисе с искусственным освещением можно создать зелёный уголок. Просто нужно выбрать растения, которые терпят недостаток света и сохраняют декоративность в таких условиях.

Аспидистра («чугунное растение»)

Аспидистра не зря получила прозвище «чугунное растение». Она способна расти практически в полной темноте и выдерживает длительное отсутствие полива. Прямые солнечные лучи могут вызвать на листьях ожоги, поэтому лучше держать её в полутени или тени - на северных окнах, в коридорах и глубине комнаты, пишет "Ботаничка".

Полив: Летом — раз в неделю, после подсыхания верхнего слоя почвы. Зимой — достаточно 1–2 раз в месяц. Растение легче переносит засуху, чем перелив.

Уход: Крупные листья аспидистры нужно регулярно протирать влажной губкой, убирая пыль. "Умывание" дает растению возможность «дышать» и выглядеть ухоженным.

Сансевиерия («щучий хвост»)

Сансевиерия — настоящий чемпион по выносливости, популярный в офисах и квартирах, где не слишком любят возиться с растениями. Она фильтрует воздух и может месяцами обходиться без внимания . Растение теневыносливо, но если поставить пестролистный сорт в совсем уж темный угол, его яркие полоски могут постепенно исчезнуть, листья станут полностью зелёными. Чтобы сохранить окраску, лучше обеспечить хотя бы яркий рассеянный свет.

Полив: Очень редкий. Поливайте летом только после полного просыхания земляного кома. Зимой достаточно одного раза в месяц.

Почва: Сансевиерии обязателен хороший дренаж. Для нее подойдет рыхлый грунт для суккулентов, смешанный с песком или перлитом.

Замиокулькас («долларовое дерево»)

Благодаря своей способности накапливать влагу в клубнях и глянцевым, словно искусственным, листьям, замиокулькас стал одним из самых популярных растений для озеленения темных помещений. Он может расти в значительном затенении, но при хорошем освещении его листья становятся более яркими. Идеальный вариант — разместить цветок в глубине комнаты.

Полив: В тени обмен веществ растения замедляется. Поливайте его летом раз в две недели, а зимой — раз в месяц, дожидаясь полного просыхания грунта. Лучше поливать через поддон, чтобы влага распределялась равномерно.

Почва: Замиокулькас нуждается в очень рыхлой, воздухопроницаемой почве с добавлением песка и мелкого керамзита.

Ранее Городовой рассказал о бюджетной подкормке для спатифиллума.