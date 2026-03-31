Безопасность на дороге: эксперты назвали день, когда нужно менять резину
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Безопасность на дороге: эксперты назвали день, когда нужно менять резину

Опубликовано: 31 марта 2026 19:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Безопасность на дороге: эксперты назвали день, когда нужно менять резину
фото legion-media
Когда менять зимнюю резину на летнюю

Каждую весну водители делятся на два типа. Одни уже «переобулись», потому что выглянуло солнце. Другие ждут, так как по утрам еще бывают заморозки.

Автор канала "Автомобиль года в России" сообщил, что говорит закон. А также про безопасность и погоду.

Что сказано в правилах

По закону штраф в 500 рублей выпишут только в двух случаях.

  1. Если вы ездите на летней резине зимой (с декабря по февраль).
  2. Если используете шипованную резину летом (с июня по август).

В межсезонье - марте, апреле, мае, а также осенью - формально разрешено все. Можно ездить и на «липучке», и на шипах, и на летних шинах. Но то, что разрешено законом, не всегда безопасно на дороге.

Когда пора менять, а когда лучше подождать

Эксперты советуют ориентироваться не на даты в календаре, а на температуру за окном. Летняя резина перестает быть безопасной при температуре ниже +5 градусов. Она становится жесткой, и сцепление с дорогой падает на 30–50%. Тормозной путь увеличивается. В утренний гололед можно просто не справиться с управлением.

Менять резину можно, если днем температура стабильно держится выше +5 градусов, ночью нет минуса и гололеда, а земля уже прогрелась.

Специалисты отмечают, что почти каждую весну бывает «день жестянщика». Люди переобуваются рано, а потом в конце апреля или даже в начале мая ударяют заморозки, и происходит много аварий.

Советы бывалых водителей

Не спешите менять резину только потому, что сосед это уже сделал. Весна непредсказуема. Перед установкой проверьте протектор. У зимних шин минимальная глубина должна быть 4 мм, у летних — 1,6 мм.

Обязательно сделайте балансировку колес. Первые 500 км на новой летней резине старайтесь ездить аккуратно, без резких стартов и торможений. И всегда следите за прогнозом погоды. Если на следующей неделе обещают минус пять, с переобувкой лучше повременить.

Ранее портал "Городовой" сообщал, какой кроссовер лучше – параллельный Renault Duster или китайский Haval.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью