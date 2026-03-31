Безопасность на дороге: эксперты назвали день, когда нужно менять резину

Каждую весну водители делятся на два типа. Одни уже «переобулись», потому что выглянуло солнце. Другие ждут, так как по утрам еще бывают заморозки.
Автор канала "Автомобиль года в России" сообщил, что говорит закон. А также про безопасность и погоду.
Что сказано в правилах
По закону штраф в 500 рублей выпишут только в двух случаях.
- Если вы ездите на летней резине зимой (с декабря по февраль).
- Если используете шипованную резину летом (с июня по август).
В межсезонье - марте, апреле, мае, а также осенью - формально разрешено все. Можно ездить и на «липучке», и на шипах, и на летних шинах. Но то, что разрешено законом, не всегда безопасно на дороге.
Когда пора менять, а когда лучше подождать
Эксперты советуют ориентироваться не на даты в календаре, а на температуру за окном. Летняя резина перестает быть безопасной при температуре ниже +5 градусов. Она становится жесткой, и сцепление с дорогой падает на 30–50%. Тормозной путь увеличивается. В утренний гололед можно просто не справиться с управлением.
Менять резину можно, если днем температура стабильно держится выше +5 градусов, ночью нет минуса и гололеда, а земля уже прогрелась.
Специалисты отмечают, что почти каждую весну бывает «день жестянщика». Люди переобуваются рано, а потом в конце апреля или даже в начале мая ударяют заморозки, и происходит много аварий.
Советы бывалых водителей
Не спешите менять резину только потому, что сосед это уже сделал. Весна непредсказуема. Перед установкой проверьте протектор. У зимних шин минимальная глубина должна быть 4 мм, у летних — 1,6 мм.
Обязательно сделайте балансировку колес. Первые 500 км на новой летней резине старайтесь ездить аккуратно, без резких стартов и торможений. И всегда следите за прогнозом погоды. Если на следующей неделе обещают минус пять, с переобувкой лучше повременить.
