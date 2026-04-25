В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег

В сегменте кафе и ресторанов по среднему чеку также лидирует Москва

Россияне стали чаще ходить по кафе и ресторанам. За начало 2026 года траты выросли еще на 3%. Но привычки меняются: мы всё чаще выбираем быстрый перекус, хотя чеки в элитных заведениях продолжают шокировать.

Столица бьет рекорды

Москва ожидаемо лидирует по ценам. Посидеть в столичном ресторане в среднем стоит 2111 рублей. В Петербурге аппетиты чуть скромнее — 1689 рублей, а в Подмосковье — около полутора тысяч, пишет "ДП".

Вообще, в России есть «большая тройка» регионов. Москва, область и Петербург забирают себе почти треть всех денег, которые люди тратят на еду вне дома.

Если добавить к ним еще семь крупных регионов, то получится, что на 10 субъектов приходится больше половины всего рынка общепита страны.

Выходные — время тратить

Мы любим отдыхать красиво. В субботу и воскресенье средний чек прыгает сразу на 35%. Больше всего денег заведения зарабатывают в пятницу вечером и в субботу. А вот в понедельник и вторник в кафе обычно затишье.

Интересный факт: самый дорогой чек — это не ужин, а обед. С 13 до 18 часов люди тратят в среднем на 20% больше, чем вечером. Возможно, дело в бизнес-ланчах или больших семейных обедах.

Фастфуд против ресторанов

Почти 80% всех походов в общепит — это фастфуд. Это быстро и пока еще доступно: средний чек там держится в районе 440 рублей.

Рестораны и кафе посещают реже (всего 17% случаев), но зато там чеки растут быстрее всего — за год они прибавили сразу 10%.

Почему цены растут?

Продукты становятся дороже. Растут зарплаты поваров и официантов — их сейчас не хватает. Логистика импортных деликатесов усложняется.

Обед ценой в квартиру

В статистику попали и совсем невероятные случаи. Кто-то умудрился оставить в московском баре 3,3 миллиона рублей за один раз. Это абсолютный рекорд.

Но еще больше удивляет «завтрак» в подмосковном фастфуде на 2,3 миллиона. Трудно представить, сколько бургеров пришлось купить на эту сумму — скорее всего, это был огромный корпоративный заказ или частная вечеринка.