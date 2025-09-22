Привычки 90-х, въевшиеся в самую подкорку: их никогда не поймут современные дети

Поколение, выросшее в СССР и пережившее 90-е, живёт с багажом привычек, которые не стереть временем. Они стали частью нашей идентичности. Но когда мы смотрим на своих детей, разница поколений чувствуется почти физически.
Танцпол против TikTok
В 90-е танцы были обязательным атрибутом любой вечеринки. Дискотеки, клубы, танцплощадки — жизнь крутилась вокруг музыки и движения.
Сейчас подростки выбирают встречи у ТЦ, смартфоны и короткие видео, собираясь и смотря ролики вместе. Дискотеки больше не в моде.
Огород, который мы не отпустим
Голодные 90-е научили нас ценить дачи и грядки. Даже когда прилавки ломятся от овощей, многие по привычке пашут землю. Наши дети этого не понимают. Для них огурцы проще заказать с доставкой, чем выращивать на шести сотках.
Запасы на черный день
Паника из 90-х живёт внутри нас. Если гречка со скидкой — берём пять пачек. Сегодняшняя молодёжь так не делает: они привыкли, что продукты всегда под рукой, и проще купить по пути домой.
Книги и сериалы — два разных мира
Мы проживали истории: страница за страницей, кадр за кадром. Читали до дыр библиотечные книги, смотрели «Рабыню Изауру» и «Улицы разбитых фонарей».
Наши дети переключаются между TikTok, Netflix и короткими видео. Время другое. Но привычка погружаться в истории осталась, и, возможно, именно она объединяет поколения, отмечают в Сети.
Мы другие, но это нормально. Наши привычки — отражение времени, в котором мы росли. Мы неисправимы, и, может быть, в этом наша сила.