Проклятие певуньи и тропа Гэсэра: жители этой древней деревни по вечерам не выходят на улицу – вот в чем причина

В настоящее время деревенский туризм набирает обороты, открывая новые перспективы для развития сельских территорий. Автор блога "Первый Байкальский" рассказал о месте, которое оценят любители пощекотать себе нервы.

На территории Осинского района расположен комплекс сакральных объектов «Тропа Гэсэра», имеющий огромную значимость для представителей кочевых народов. В непосредственной близости от этого места до сих пор проводятся ритуалы, детально описанные в эпосе о Гэсэре. Согласно одной из версий, именно здесь находится место рождения данного мифологического героя.

Гэсэр является центральной фигурой в мифологии бурят и других народов, проживавших в Прибайкалье. Будучи небесным посланником, призванным защищать людей от бедствий, он сочетает в себе черты полубога, трикстера и непобедимого воина.

Вблизи населенного пункта Унгин, в селе Улей, находится роща тысячелетних лиственниц, расположенная посреди поля. С этим священным местом связаны многочисленные предания. Согласно одной из легенд, несколько девушек совершили самоубийство, повесившись на этих лиственницах, из-за замужества по принуждению, а не по любви.

Местные жители настоятельно не рекомендуют петь здесь в вечернее время. Это обстоятельство связано с тем, что Буржуухай-дуухэй, девушка, скончавшаяся от неразделенной любви, обладала исключительными вокальными данными. Согласно преданию, те, кто осмелится петь в ночное время, повторят ее трагическую участь.

"Несмотря на скептицизм, существует свидетельство, произошедшее 2-3 года назад, когда одна из участниц праздника начала петь. Несмотря на предупреждения о местной легенде, она проигнорировала их. На следующий день автобус, перевозивший группу в город, попал в аварию. Все пассажиры выжили, за исключением упомянутой женщины", рассказывает местный экскурсовод Александр Откидач.

