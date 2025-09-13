Городовой / Общество / Проспали кровавую Луну 7 сентября? Не все потеряно: 2025-й еще удивит явлениями в небе над Петербургом
Проспали кровавую Луну 7 сентября? Не все потеряно: 2025-й еще удивит явлениями в небе над Петербургом

Опубликовано: 13 сентября 2025 12:45
Фото: Городовой.ру

Красивые фото получаются даже на телефон.

2025 год щедр на астрономические подарки. Если пропустили январское полное затмение, расслабьтесь — впереди три суперлуния, сближение Луны и Юпитера, противостояние Сатурна, частное солнечное затмение и два звездопада подряд. Космос устроит нам настоящий марафон.

Три суперлуния подряд

  • 7 октября — «Осенняя Луна урожая». Огромная, янтарная, словно зависнет над горизонтом.
  • 5 ноября — главное суперлуние года: «Луна охотника» станет на 14% больше и на 30% ярче обычного, пролетев на расстоянии всего 356 832 км от Земли.
  • 4 декабря — «Холодная Луна», финальный аккорд лунного спектакля.

Сближение Луны и Юпитера — 16 сентября

В эту ночь Луна приблизится к Юпитеру настолько, что их можно будет разглядеть даже невооружённым глазом.

Обладателям биноклей и телескопов откроется бонус — четыре спутника Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто выстроятся в идеальную линию вдоль экватора газового гиганта.

Противостояние Сатурна — 21 сентября

Сатурн окажется на одной линии с Землёй и Солнцем, засияет ярче обычного и будет виден всю ночь. Его легендарные кольца станут едва заметными, так как повернутся к нам ребром — редкий эффект, который можно застать раз в десятилетия.

Частное солнечное затмение — 21 сентября

В тот же день произойдёт и частное затмение Солнца. Максимальная фаза — 0,854. Наблюдать удастся только жителям Южного полушария — Антарктиды, юга Австралии и побережий Тихого и Атлантического океанов.

Два звездопада подряд

Осень завершится фейерверком из метеоров:

  • 21 октября — пик активности Орионид, до 25 метеоров в час.
  • 17 ноября — легендарные Леониды, до 70 метеоров в час.

В эти дни Луна будет в фазе новолуния, не мешая наблюдениям — небо станет идеально чёрным.

Всё это означает одно: в 2025-м нельзя прятать голову в телефон. Готовьте термосы, камеры и пледы — космос устроит шоу, которое пропустить преступно.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
