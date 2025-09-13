Проспали кровавую Луну 7 сентября? Не все потеряно: 2025-й еще удивит явлениями в небе над Петербургом

2025 год щедр на астрономические подарки. Если пропустили январское полное затмение, расслабьтесь — впереди три суперлуния, сближение Луны и Юпитера, противостояние Сатурна, частное солнечное затмение и два звездопада подряд. Космос устроит нам настоящий марафон.
Три суперлуния подряд
- 7 октября — «Осенняя Луна урожая». Огромная, янтарная, словно зависнет над горизонтом.
- 5 ноября — главное суперлуние года: «Луна охотника» станет на 14% больше и на 30% ярче обычного, пролетев на расстоянии всего 356 832 км от Земли.
- 4 декабря — «Холодная Луна», финальный аккорд лунного спектакля.
Сближение Луны и Юпитера — 16 сентября
В эту ночь Луна приблизится к Юпитеру настолько, что их можно будет разглядеть даже невооружённым глазом.
Обладателям биноклей и телескопов откроется бонус — четыре спутника Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто выстроятся в идеальную линию вдоль экватора газового гиганта.
Противостояние Сатурна — 21 сентября
Сатурн окажется на одной линии с Землёй и Солнцем, засияет ярче обычного и будет виден всю ночь. Его легендарные кольца станут едва заметными, так как повернутся к нам ребром — редкий эффект, который можно застать раз в десятилетия.
Частное солнечное затмение — 21 сентября
В тот же день произойдёт и частное затмение Солнца. Максимальная фаза — 0,854. Наблюдать удастся только жителям Южного полушария — Антарктиды, юга Австралии и побережий Тихого и Атлантического океанов.
Два звездопада подряд
Осень завершится фейерверком из метеоров:
- 21 октября — пик активности Орионид, до 25 метеоров в час.
- 17 ноября — легендарные Леониды, до 70 метеоров в час.
В эти дни Луна будет в фазе новолуния, не мешая наблюдениям — небо станет идеально чёрным.
Всё это означает одно: в 2025-м нельзя прятать голову в телефон. Готовьте термосы, камеры и пледы — космос устроит шоу, которое пропустить преступно.