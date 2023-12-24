Не только круассаны: вот что едят французы на завтрак

Считается, что французы по утрам едят одни круассаны. Однако зачастую у хозяек нет времени, чтобы приготовить их или сходить в ближайшую пекарню. Поэтому они подают на стол незатейливое, но вкусное и аппетитное блюдо — сладкие тосты.

Нужны следующие продукты:

ломтики хлеба — 6 шт.,

масло сливочное— 1 ст. л.,

молоко — 150 мл.,

крупное яйцо — 2 шт.,

ванильный сахар (или ванилин на кончике ножа) — 1 ч. л.,

корица — 0.4 ч. л.,

соль — по вкусу.

Яйца вместе с молоком, солью, корицей и ванилью взбейте. В получившуюся смесь обмакните тосты и обжарьте с двух сторон. Подавайте с пылу с жару вместе со свежесваренным кофе, пишет портал Тhe Voice.

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