Провались этот отпуск пропадом: что пугает и раздражает туристов в российских отелях

На фоне подорожания туров за границу россияне принялись бронировать гостиницы на территории своей страны. Но оказалось, что не все отельеры готовы предоставить постояльцам пригодные условия для проживания. Более того, отдых в некоторых номерах может обернуться сущим кошмаром.

При этом стоимость ежемесячно подрастает в преддверии сезона отпусков. "Известия" выяснили, на что чаще всего жалуются россияне в наших гостиницах. На первом месте ожидаемо оказались паразиты разных мастей, которых персонал травить почему-то явно не собирается. В санузлах можно встретить мокриц, на полу и стенах тараканов, клопов и других незваных гостей.

Кроме того, туристов возмущает элементарное отсутствие обязательных атрибутов для безопасности: пожарных сигнализаций, датчиков задымления, огнетушителей. Возмущает и редкая и некачественная уборка в номерах, несвежее постельное белье, неработающая сантехника. Чеки за услуги в отелях либо не выдают вообще, либо выдают, но крайне неохотно, делая одолжение.

Источник фото: Russian Look/Роман Денисов/Globallookpress.com

Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com

Трансфер от вокзалов и аэропортов до гостиницы для России — явление нередкое, но качество его оставляет желать лучшего. Как правило, это частный извоз без специальной лицензии. А значит, в случае ДТП и травм на компенсацию рассчитывать не придется. Безопаснее добраться до места самостоятельно, вызвав такси проверенных фирм.

Эксперты считают, что главной причиной такого беспредела является мораторий на проверки малого (и не очень) бизнеса в стране. По сути запрет строгого контроля за гостиницами развязал руки недобросовестным предпринимателям. Они охотно собирают немалые деньги с жильцов, при это не давая никаких гарантий, что отдых будет так же великолепен, как было обещано.

Источник фото: Russian Look/Роман Денисов/Globallookpress.com

Russian Look/Роман Денисов/Globallookpress.com

Еще одним фактором послужил небывалый спрос на отели в РФ. Ни сами гостиницы, ни их владельцы не были готовы к наплыву туристов. Номерной фонд в большинстве зданий изношен, а на ремонт средства изыскать не выходит. Вот и предлагают, что есть.

Чтобы избежать разного рода проблем, нужно выбирать отели с высоким (не накрученным) рейтингом, либо те, что уже проверены вашими коллегами и знакомыми. Не помешает хорошенько изучить договор бронирования, и не вносить 100%-ную предоплату сразу. Как правило, она не возвращается. И при заселении вас может ждать совсем не тот номер, что фигурировал на фото из серии "ожидание-реальность".

Источник фото: Russian Look/Роман Денисов/Globallookpress.com