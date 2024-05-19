Пугающий атрибут из русских сказок: скатерть-самобранка, которая несет смерть

Во многих сказках есть волшебные вещицы, которые сильно облегчают путь героев. Будь-то сапоги-скороходы или шапка-невидимка. Однако один магический атрибут должен вызывать вовсе не ощущение чуда, а оторопь. Речь о всем известной скатерти-самобранке.

Как скатерть-самобранка связана с загробным миром

Некоторые исследователи фольклора полагают, что скатерть, которая способна вмиг предоставить любые яства, а затем еще и все прибрать, попадает к герою явно не из мира людей. Ведь такого изобилия не может существовать в реальности.

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«Там, в стране мертвых, никогда не прекращается еда. Если принести такую еду оттуда, то еда эта и на земле никогда не будет исчерпана. Отсюда — скатерть-самобранка», — объясняет Владимир Пропп в своей книге «Исторические корни волшебной сказки».

Более того, впоследствии из-за этой самой скатерти герой и погибает. Например, в сказке «Иван-царевич и серый волк» Ивана убивают его собственные братья, чтобы забрать трофей. Воскресить его помогает только живая вода.

Источник фото: Legion-Media

Есть и более пугающее мнение о том, что страдающий герой, вкусив пищи со скатерти-самобранки, на самом деле умирает. А все дальнейшие приключения происходят с ним уже на том свете. Будто бы в счастливый конец после смерти поверить проще, чем в реальности.

Другие трактовки

Существуют и другая версия, объясняющая природу волшебного атрибута. Якобы его можно получить в награду за тяжелый и упорный труд. Если же скатертью-самобранкой завладеет нечистый на руку человек, то его неизбежно ждет расплата.

В этом можно проследить аналогию с крестьянским трудом на полях: хорошо постарался — хорошо поешь. А тех, кто попытается воспользоваться плодами чужой работы, ждет кара свыше.

Источник фото: Legion-Media