Пух в зимней куртке больше не сваляется: после стирки сделайте вот что

Многие зимние куртки предназначены для машинной стирки. Но зачастую наполнитель в них сбивается, даже если использовать специальные мячики, которые должны предотвращать эту неприятность. Но не спешите расстраиваться, ведь расправить пух можно в считанные минуты.

Первым делом повесьте куртку на плечики и тщательно разомните ее руками. Это поможет равномерно распределить утеплитель внутри изделия.

Если этого недостаточно, воспользуйтесь феном. Включите холодный режим и направьте прибор на участок, где пух скомкался. Поток воздуха быстро вернет его на место. Главное, не использовать горячий воздух, иначе перья, наоборот, слипнутся, отмечает портал Techinsider.

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