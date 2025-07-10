Пункты выдачи без драк, а поиск без подвоха: как меняется онлайн-шопинг в России

В России решили установить правила работы маркетплейсов — тех самых онлайн-площадок, где мы покупаем почти все.

Госдума уже принимала законопроект, касающийся онлайн-магазинов, но теперь появляются и дополнительные меры, направленные на улучшение взаимодействия между платформами, продавцами и покупателями.

Новые правила для клиентов в пунктах выдачи Wildberries

Wildberries уже ввел ряд новых требований для посетителей своих пунктов выдачи заказов, чтобы снизить количество конфликтов и защитить сотрудников от агрессии.

Теперь клиентам запрещено мешать работе ПВЗ и другим посетителям, вести себя агрессивно, оскорблять или угрожать сотрудникам.

Также запрещена съемка сотрудников и других клиентов без их согласия, а ложные отзывы о работе ПВЗ теперь считаются нарушением.

Эти меры появились на фоне частых случаев хамства и даже драк в пунктах выдачи.

Например, в Волгограде недавно произошел инцидент с потасовкой между сотрудницей ПВЗ и клиенткой, который попал на видео и вызвал широкий резонанс.

Однако стоит отметить, что юридически запрет на съемку противоречит Конституции РФ, а наказание за нецензурную лексику — прерогатива полиции и суда, а не сотрудников ПВЗ.

Поэтому новые правила скорее напоминают нормы этикета, которые, тем не менее, необходимы для комфортной работы пунктов выдачи и безопасности всех участников процесса.

Как это вписывается в общую картину регулирования маркетплейсов?

Эти изменения в правилах Wildberries — часть более масштабного процесса регулирования, который сейчас происходит в России.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который вводит единые требования для маркетплейсов: от обязательной проверки продавцов и товаров до прозрачности поиска, пишет РБК.

То есть скидки не должны влиять на результаты поиска. Также на платформах нельзя размещать карточки товаров, которые являются нелегальными.

В случае окончательного одобрения закон вступит в силу весной 2027 года.

Итог: что ждет покупателей и продавцов?

По задумке в ближайшие годы рынок маркетплейсов в России станет более безопасным. Новые правила работы пунктов выдачи помогут снизить количество конфликтов и улучшить сервис, а требования к товарам повысят качество предложений.

В целом, эти изменения направлены на то, чтобы сделать онлайн-шопинг в России комфортным и понятным для всех.