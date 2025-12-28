«Пустить к детям раньше срока?» В Госдуме предложили смягчить УДО для матерей

Депутаты ЛДПР внесли в правительство инициативу, призванную смягчить условия досрочного освобождения для женщин. Центральная идея состоит в том, чтобы предоставить возможность выйти по УДО женщинам, отбывающим наказание за не тяжкие преступления, после отбытия ими четверти назначенного срока, если они беременны или воспитывают детей, не достигших 14 лет. Сейчас подобное право предоставляется лишь беременным и матерям детей младше четырёх лет.
В сопроводительных материалах к проекту упоминается изменение третьей части статьи 79 Уголовного кодекса. Лидер парламентской фракции Леонид Слуцкий прокомментировал инициативу, отметив:
«Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. УДО женщинам необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей».
Данная поправка направлена на обеспечение условий, при которых дети не остаются без материнской опеки в раннем возрасте.
Вопрос смягчения наказания для женщин, имеющих маленьких детей, сейчас обсуждается в числе приоритетных.
