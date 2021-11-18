Путин предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента до 12 654 рублей

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать размер прожиточного минимума в 2022 году на 8,6%, а не на 2,5%, как это заложено в обсуждаемом сейчас проекте федерального бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, на совещании по социальным вопросам глава государства предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в следующем году на 8,6% – до 13 890 рублей и 12 654 рублей соответственно. Президент подчеркнул, что это необходимо с учетом текущей инфляции.

«Индексация прожиточного минимума на 2,5%, конечно, недостаточна, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», – приводит его слова РИА Новости.

Путин сообщил, что поручил администрации подготовить поправки в закон о бюджете. Они будут внесены в Госдуму в ближайшие дни.

Также глава государства обратил внимание на темпы индексации пенсий, которые, по его мнению, должны превышать фактическую инфляцию. Администрация президента в настоящее время занимается и этим вопросом, заверил Путин.