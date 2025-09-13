Городовой / Общество / Осень под Петербургом: лучшие места Ленобласти для отдыха с сентябрь по ноябрь
Осень под Петербургом: лучшие места Ленобласти для отдыха с сентябрь по ноябрь

Опубликовано: 13 сентября 2025 23:32
отпуск Выборг
Осень под Петербургом: лучшие места Ленобласти для отдыха с сентябрь по ноябрь
Фото: Городовой.ру

Даже в промозглой Северной столице может быть солнечно на душе.

Дарья Мазурова, smm-менеджер туристической компании Trip for Students, в беседе с «Городовым» рассказала, где в Ленинградской области провести осень так, чтобы не хотелось уезжать.

Выборг — личный фаворит

«Я бы провела его в Выборге — городе, полном эстетики европейского уюта, аромата свежеиспечённых кренделей с травами и ягодного пряного глёга.

Утром бы прогулялась по Монрепо под аудиокнигу о жизни баронов, в обед зашла бы в одно из десятков аутентичных кафе, а вечер провела бы наедине с музыкой, которая так часто звучит на городских фестивалях выборгских улиц…»

Второй вариант — Ораниенбаум

Здесь просторный парк, инфраструктура, много новых домиков для аренды, рядом залив и недалеко до Петербурга. Дарья называет его отличным местом, чтобы встретить «золотую осень» вдали от городской суеты.

Пушкин тоже среди рекомендаций: просторные парки, спокойный ритм, близость к Петербургу. С домами здесь сложнее, но если отъехать чуть дальше, можно найти выгодные варианты.

Ещё один совет — курортное направление: Репино, Комарово, Зеленогорск. «Там хорошо и прекрасно в любое время года», — говорит Дарья.

Для тех, кто хочет посмотреть больше, Trip for Students готовит туры по Ленобласти: можно выбрать формат на один день или целую неделю и собрать собственную коллекцию осенних маршрутов.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
