Осень под Петербургом: лучшие места Ленобласти для отдыха с сентябрь по ноябрь

Дарья Мазурова, smm-менеджер туристической компании Trip for Students, в беседе с «Городовым» рассказала, где в Ленинградской области провести осень так, чтобы не хотелось уезжать.

«Я бы провела его в Выборге — городе, полном эстетики европейского уюта, аромата свежеиспечённых кренделей с травами и ягодного пряного глёга.

Утром бы прогулялась по Монрепо под аудиокнигу о жизни баронов, в обед зашла бы в одно из десятков аутентичных кафе, а вечер провела бы наедине с музыкой, которая так часто звучит на городских фестивалях выборгских улиц…»