Городовой / Общество / Папироски не найдется? Для чего на самом деле нужен портсигар — многие недооценивают аксессуар
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Папироски не найдется? Для чего на самом деле нужен портсигар — многие недооценивают аксессуар

Опубликовано: 14 сентября 2025 10:32
портсигар
Папироски не найдется? Для чего на самом деле нужен портсигар — многие недооценивают аксессуар
Фото: Городовой.ру

Хотя польза от него есть, и существенная.

Первые упоминания о портсигарах датируются XVII веком, а в России он стал популярен в XIX столетии, особенно во времена войн, когда нужно было защищать папиросы и самокрутки.

Главное преимущество портсигара — надежная защита сигарет (хотя Минздрав бы предпочел, чтобы люди вообще не курили).

В отличие от бумажной пачки, он предохраняет их от деформации, влаги, грязи и пыли. Именно поэтому солдаты Первой и Второй мировой войны всегда носили его с собой: даже в тяжелых условиях сигареты оставались целыми.

Второе важное качество — контроль за количеством выкуриваемых сигарет. Когда сигареты разложены в портсигаре, их видно сразу, и человек интуитивно курит меньше. В обычной пачке фильтры скрывают содержимое, а в портсигаре всё «как на ладони».

Кроме практичности, портсигар часто выполняет статусную функцию. Он может быть выполнен из металла, кожи или даже инкрустирован драгоценными камнями. В отличие от сигаретной пачки, на нём нет медицинских предупреждений и устрашающих картинок, что делает его эстетически привлекательнее.

Автор подчёркивает и памятную ценность портсигара: многие хранят его годами, передают по наследству и воспринимают как личную вещь с историей. В отличие от одноразовой пачки, портсигар может стать семейной реликвией.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще