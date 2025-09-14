Папироски не найдется? Для чего на самом деле нужен портсигар — многие недооценивают аксессуар

Новости по теме

Большая потеря для всей России и Ленинградской области: не стало Ивана Краско — кому достанется наследство

Перейти

Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала

Перейти

Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости

Перейти

Своеобразное «дизайнерское решение»: почему в России семьи выбирают жилье без ремонта

Перейти

«Преступление перед Россией»: кто стал прототипом Саши Белого в «Бригаде» и как сериал изменил русское кино

Перейти