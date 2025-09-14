Папироски не найдется? Для чего на самом деле нужен портсигар — многие недооценивают аксессуар

Первые упоминания о портсигарах датируются XVII веком, а в России он стал популярен в XIX столетии, особенно во времена войн, когда нужно было защищать папиросы и самокрутки.
Главное преимущество портсигара — надежная защита сигарет (хотя Минздрав бы предпочел, чтобы люди вообще не курили).
В отличие от бумажной пачки, он предохраняет их от деформации, влаги, грязи и пыли. Именно поэтому солдаты Первой и Второй мировой войны всегда носили его с собой: даже в тяжелых условиях сигареты оставались целыми.
Второе важное качество — контроль за количеством выкуриваемых сигарет. Когда сигареты разложены в портсигаре, их видно сразу, и человек интуитивно курит меньше. В обычной пачке фильтры скрывают содержимое, а в портсигаре всё «как на ладони».
Кроме практичности, портсигар часто выполняет статусную функцию. Он может быть выполнен из металла, кожи или даже инкрустирован драгоценными камнями. В отличие от сигаретной пачки, на нём нет медицинских предупреждений и устрашающих картинок, что делает его эстетически привлекательнее.
Автор подчёркивает и памятную ценность портсигара: многие хранят его годами, передают по наследству и воспринимают как личную вещь с историей. В отличие от одноразовой пачки, портсигар может стать семейной реликвией.