Странная диагональ на карте Петербурга: кто или что заставило архитекторов «изгибаться»

Как канал превратился в улицу и исчез.

Петербург — это город постоянных метаморфоз, где сегодняшние проспекты скрывают очертания первых водных артерий. На одной из живописных развилок, где Гагаринская улица расходится на две другие, можно ощутить дыхание минувших веков.

Здесь же участвует в образовании угла здание факультета дизайна Академии А.Л. Штиглица — с его узнаваемыми башенками, результат переделки доходного дома по проекту П.Я. Коленды в 1908 году.

Однако вопрос остается: откуда взялась эта необычная диагональ на городской карте?

Рождение Косого канала: оружейная артерия

Чтобы разгадать тайну, необходимо обратиться к старым названиям.

Старожилы помнят улицу Оружейника Фёдорова как Косой переулок. А до этого — это был Косой канал, который иногда именовали и Косым Дементьевским каналом, по имени подрядчика, руководившего работами.

Этот канал был прорыт по прямому указу Петра I в 1719 году и имел сугубо утилитарное, военное назначение. Он снабжал водой Литейный двор — одно из важнейших производств раннего Петербурга, где отливались пушки и ядра для армии и флота.

Вода приводила в движение сверлильные станки, обеспечивая арсенал необходимым вооружением.

“Это одно из первых и важнейших производств в Петербурге, занимавшее значительный участок и формировавшее зафонтанную часть Петербурга”.

В 1731 году для нужд рабочих Литейного двора была возведена церковь во имя Сергея Радонежского (не сохранившаяся до наших дней), в честь которой нынешняя улица Чайковского получила название Сергиевская.

Запасный двор и капризы Елизаветы Петровны

Косой канал, вероятно, использовался и для пожаротушения, и, возможно, даже был частью фонтанной системы Летнего сада, что находился по другую сторону Фонтанки. Но главное — он отсекал часть суши, формируя своего рода остров.

Этот ограниченный участок земли был отдан под нужды императорского двора и получил название Запасный двор, или Сытный.

Запасный двор отвечал за бесперебойное обеспечение стола монархов. В пакгаузах шел учет провизии. Особым хлебосольством славился стол дочери Петра I — императрицы Елизаветы Петровны, чей Летний дворец стоял там, где ныне возвышается Михайловский замок.

“Строились амбары, погреба, пивоварни, квасоварные избы, рыбокоптильни”.

Были созданы даже три искусственных пруда, чтобы “свежая рыба появлялась на придворных обедах и ужинах”.

Забвение канала и рождение училища

С уходом Елизаветы Петровны её Летний дворец опустел, и вместе с ним утратил свою функцию и Запасный двор, как неотъемлемая часть дворцовой системы. В 1770-х годах пруды засыпали, и вместе с ними ушел в небытие Косой канал.

“В то время он уже не справлялся с техническими задачами”.

На освободившейся территории, где ранее располагался двор, в XIX веке появляется Императорское училище правоведения, основанное Петром Ольденбургским. Здесь готовили чиновников высшего ранга, и окончить семь лет обучения было непросто.

Среди выпускников училища значится и Пётр Ильич Чайковский — в его честь и была переименована бывшая Сергиевская улица.

Интересно, что смотрителем училища служил отец Владимира Григорьевича Фёдорова, создателя русского автоматического оружия.

Именно в честь него Косой переулок, некогда бывший каналом, получил свое современное имя — улица Оружейника Фёдорова, завершая свою долгую трансформацию.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.