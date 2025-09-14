Городовой / Общество / Крошка, но не дешевая картошка: публикуем цены на еду в московских аэропортах
Крошка, но не дешевая картошка: публикуем цены на еду в московских аэропортах

Опубликовано: 14 сентября 2025 11:32
фудкорт
Фото: Городовой.ру

В ожидании рейса блогер со Дзена прошёлся по самым популярным кафе в московском аэропорту Шереметьево — «Крошка Картошка», «Грабли» и «Му-Му» — и

В ожидании рейса блогер со Дзена прошёлся по самым популярным кафе в московском аэропорту Шереметьево — «Крошка Картошка», «Грабли» и «Му-Му» — и сравнил цены с городскими.

Разница оказалась заметной: кое-где стоимость блюд выше в два-три раза.

Почему еда в аэропорту дороже

Эксперты объясняют повышенные цены несколькими факторами:

  • Высокая аренда — помещения в аэропортах стоят значительно дороже, чем в центре Москвы.
  • Ограниченная конкуренция — выбирать почти не из чего, и посетители вынуждены платить.
  • Логистика и персонал — доставка, хранение и оплата сотрудников обходятся дороже.
  • Эффект “каптивного рынка” — пассажир либо покупает еду здесь, либо остаётся голодным.

Что по факту: цены и блюда

Крошка Картошка

  • Запечённый картофель с начинкой — 618 ₽ за порцию (против 318 ₽ в городе).
  • Наполнители: брынза с укропом — 219 ₽ (в Москве 99 ₽).
  • Порции небольшие, в отзывах часто жалуются, что не наедаешься.

Грабли

  • Пирожок с мясом — 279 ₽ (в городе 129 ₽).
  • Селёдка под шубой — 459 ₽ (в городе 269 ₽).
  • Шашлык из курицы 140 г — 899 ₽.
  • Котлета по-киевски — 1259 ₽.
  • Кофе — 419 ₽ (в городе 179 ₽).

Му-Му

  • Борщ — 429 ₽.
  • Салат «Оливье» — 306 ₽.
  • Язык отварной 100 г — 829 ₽.
  • Гречка — 234 ₽.
  • Куриный оладушек «Кокорито» 75 г — 429 ₽.

Вывод

Разница в ценах ощутимая, но альтернатив нет — за пределы зоны вылета не выйти, а время до рейса ограничено. Поэтому рестораны и кафе в аэропортах работают по особым правилам: платим за доступность, а не только за саму еду.

Цены акутальны на момент публикации

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
