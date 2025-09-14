Крошка, но не дешевая картошка: публикуем цены на еду в московских аэропортах

В ожидании рейса блогер со Дзена прошёлся по самым популярным кафе в московском аэропорту Шереметьево — «Крошка Картошка», «Грабли» и «Му-Му» — и сравнил цены с городскими.
Разница оказалась заметной: кое-где стоимость блюд выше в два-три раза.
Почему еда в аэропорту дороже
Эксперты объясняют повышенные цены несколькими факторами:
- Высокая аренда — помещения в аэропортах стоят значительно дороже, чем в центре Москвы.
- Ограниченная конкуренция — выбирать почти не из чего, и посетители вынуждены платить.
- Логистика и персонал — доставка, хранение и оплата сотрудников обходятся дороже.
- Эффект “каптивного рынка” — пассажир либо покупает еду здесь, либо остаётся голодным.
Что по факту: цены и блюда
Крошка Картошка
- Запечённый картофель с начинкой — 618 ₽ за порцию (против 318 ₽ в городе).
- Наполнители: брынза с укропом — 219 ₽ (в Москве 99 ₽).
- Порции небольшие, в отзывах часто жалуются, что не наедаешься.
Грабли
- Пирожок с мясом — 279 ₽ (в городе 129 ₽).
- Селёдка под шубой — 459 ₽ (в городе 269 ₽).
- Шашлык из курицы 140 г — 899 ₽.
- Котлета по-киевски — 1259 ₽.
- Кофе — 419 ₽ (в городе 179 ₽).
Му-Му
- Борщ — 429 ₽.
- Салат «Оливье» — 306 ₽.
- Язык отварной 100 г — 829 ₽.
- Гречка — 234 ₽.
- Куриный оладушек «Кокорито» 75 г — 429 ₽.
Вывод
Разница в ценах ощутимая, но альтернатив нет — за пределы зоны вылета не выйти, а время до рейса ограничено. Поэтому рестораны и кафе в аэропортах работают по особым правилам: платим за доступность, а не только за саму еду.
Цены акутальны на момент публикации