Секретный Китай: парки, пещеры и города, куда почти не доезжают туристы

Эти локации в сто раз круче распиаренных.

В беседе с «Городовым», Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel поделилась еще несколькими локациями, которые подойдут тем, кто ищет нетривиальные маршруты в Китае:

«Можно съездить в национальный парк Чжанъе Данься. Это красивое такое ландшафтное место, которое известно своими песчаниковыми холмами разноцветными. Тоже можно сделать красивые фотографии, посмотреть всё это».

А если хочется не просто природы, а путешествия во времени, то маршрут ведёт к древним жилищам:

Если хочется посмотреть на быт Китая прошлого, то конечно же съездите в пещерное жилище Лояна, там как раз таки вот сохранились именно традиционные места, где жили китайцы раньше.

Отдельное место в списке — Харбин. Для россиян это уникальный шанс почувствовать знакомое в чужой стране:

«Если хочется просто съездить у города, можно съездить в Харбин. Харбин тоже достаточно такая популярная история, но здесь есть возможность познакомиться с русской культурой, которая находится в Китае. Почему бы и нет? Не каждый турист туда поедет, поэтому здесь всё-таки такой трафик туристический поменьше, нежели в том же, например, Шанхае или Пекине».

И, наконец, Западный Китай — настоящий клад для тех, кто ищет атмосферу древнейших цивилизаций и не хочет толкаться в очередях за идеальный кадр.

«В целом тут также меньше туристический трафик, но большое, богатое такое, да, культурно-историческое наследие, которое можно наблюдать».

Ансталь уверена, что Китай можно исследовать слоями: сначала популярные точки, а потом те места, которые почти никто не видит. Безвизовый режим даёт на это целый год.