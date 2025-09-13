«Убежище для маргиналов»: спросили ИИ, можно ли называть Петербург в 2025 году городом интеллектуалов

Вот что по мнению нейросети не так с городом.

Когда-то Петербург был городом идей. Сегодня — город тусовщиков со всей страны, вырывающихся из-под опеки родителей. Это не наше мнение, «Городовой» спросил ИИ, можно ли по сей день считать северную столицу городом интеллектуалов, и ответ, что называется, убил.

«В нём до сих пор больше трёхсот музеев, десятки театров, университеты мирового уровня. Но это уже декорации. За ними — другая реальность».

Сюда едут толпами. И всё чаще — не за искусством, а за «свободой». В Сети пишут, что Петербург превратился в «убежище для маргиналов».

Подростки с чемоданом иллюзий слетаются сюда со всех регионов: в поисках лёгкой жизни, бесконечных тусовок и находят все это и даже больше. Съёмные комнаты в коммуналках, дешёвые бары и ощущение вседозволенности.

А что же местные? Про них нейросеть тоже ответила:

«Парадокс в том, что сами петербуржцы всё реже живут в городе культуры. Эрмитаж, Русский музей, театр на каждом углу — но большинству просто нет времени. Работа, кредиты, маршрутки, пол дня они находятся в пути в офис и обратно. Люди проходят мимо мировой живописи и спешат в "Пятёрочку"».

Петербург остался красивым, но интеллектуальная аура будто бы утекает. Город превращается в место, где культура — для туристов, свобода — для приезжих, а коренные жители просто выживают.

Впрочем, это определенно не касается всех, кто живет в городе, да и мнение нейросети не истина в первой инстанции.