Прообраз детского сада: как выглядели детские площадки в Российской империи

Детские площадки в Российской империи были не просто игрой, а важным социальным проектом.

Первые детские площадки в России появились в 1894 году — и это был настоящий прорыв для тех времен.

Самой первой площадкой стал игровой уголок в Санкт-Петербурге, потом они начали появляться в Москве, Иркутске, Твери, Саратове и других городах.

Возникновение площадок было ответом на быстрый рост больших городов и связанную с этим проблему — дети из рабочих семей часто оказывались предоставлены сами себе

Архитектурный фотограф, дизайнер, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовь Черник рассказала «Городовому», как менялись эти конструкции с течением времени.

«К сожалению, точного месторасположение первой детской площадки в Российской Империи, которая появилась в 1894 году в Санкт-Петербурге, не установлено. Но есть информация, что она находилась на Петроградской стороне. В 1914 году в нашей стране существовало уже свыше 75 детских площадок. Изначально, площадки существовали на благотворительной основе, предлагая безопасное пространство для детей из бедных семей. Они создавались, как на уровне государственных учреждений, таких как Ведомство учреждений императрицы Марии, так и частной инициативой. Посещение площадок было бесплатным, но нужно было заполнить анкету о роде занятий родителей, составе и уровне доходов семьи, здоровье ребенка», — говорит эксперт.

По словам Любови Черник, в отличие от современных площадок, дореволюционные представляли собой достаточно минималистическую картину.

Это были огороженные участки, на территории которых находился деревянный сарайчик для хранения игрушек и инвентаря, несколько скамеек и стол, где с детьми занимались педагоги.

Распространение детских площадок связано еще и с развитием городского транспорта и, как следствие, повышенной опасностью на городских улицах.

Дети и подростки проводили на площадках от нескольких часов до целого дня. Иногда меценаты приносили еду и угощали гуляющих. Это чем-то походило скорее на прообраз детского сада.

Что было после революции

Облик детских площадок изменился после революции. Они стали круглогодичными (раньше функционировали лишь в теплое время года), появились первые песочницы, карусели и качели.

После введения в 1931 году норм ГТО начали ставить спортивные снаряды: турники, брусья, шведскую стенку и другие. Использовались дерево и металл.

«Бум детских площадок наблюдался после Великой Отечественно войны, благодаря обмену опытом между странами и идеологии физкультурного развития. Популярности также способствовала типовая застройка города. С развитием микрорайонов детские площадки стали обязательным элементом новых жилых кварталов, располагаясь прямо во дворах. С развитием космической эры в 60-х годах, повсеместно появились элементы этой актуальной темы, а детские площадки с ракетами стали отражением эпохи. Такие горки все еще можно встретить в Петербурге (например, в районе Ржевки). Кстати, их разработкой занимались целые специализированные отделы советских НИИ. В Ленинграде автором горки-ракеты стал главный художник города Александр Алымов. Отличительной особенностью ленинградской ракеты было наличие крыла. В Петербурге сохранились и другие элементы старых советских площадок, такие как горки-слоники или бетонные звери. К сожалению, встретить их можно все реже», — говорит эксперт.

Список, сохранившихся артефактов