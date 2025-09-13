Листья и ветки — не мусор: что изменилось в сентябре и как правильно убирать зеленые отходы

С начала осени в России никто больше не может просто так сбрасывать растительные отходы на обычные мусорные площадки.

В России изменились правила обращения с растительными отходами — листьями, травой и ветками. Теперь их нельзя просто выбрасывать рядом с контейнерами для мусора.

Но кого это останавливало? Однако теперь за это накажут по-строгому.

Почему листья, трава и ветки — не мусор?

Долгое время все выбрасывали в одно место — и бытовой мусор, и остатки растений. Но с 1 сентября это перестало работать.

По новым правилам, листья, трава и ветки нельзя оставлять на контейнерных площадках для твердых коммунальных отходов (ТКО).

Это связано с тем, что растительные отходы — не то же самое, что обычный мусор из дома. Они появляются не в квартирах, а на улицах, в садах, парках.

Кроме того, их можно переработать в полезные вещи, например в компост или щепу.

Если просто выбросить вместе с обычным мусором, они занимают много места, гниют и выделяют вредный для окружающей среды газ — метан.

Запрет действует без исключений

Теперь листва в пакетах у баков и кучки веток возле мусорных площадок — под запретом. За нарушение закона положены штрафы.

Для обычных жителей — до 3 тысяч рублей, для организаций — до 250 тысяч рублей.

Что говорят эксперты?

Как же будет доказываться нарушение. Об этом «Городовому» рассказала Сабитова Евгения Миллятовна, юрист, член Союза юристов блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России.

«Какого-то исчерпывающего перечня или порядка не установлено. Однако может использоваться: фото- и видеофиксация — используется широко при выявлении нарушений обращения с отходами. А также письменный протокол и осмотр места, идентификация лица. Для граждан важным будет установить, что именно автор нарушения — определенное лицо. Это может быть возможно при наличии видео, где видно действие конкретного человека. Если нарушение происходит исчезающе быстро, либо без очевидных свидетелей, может быть сложно привлечь конкретного физического лица. В таких случаях могут фиксировать факт нарушения и пытаться выявить ответственное лицо по косвенным признакам. Например, камера подъезда, свидетельство соседей и прочее», — отмечает эксперт.

Есть выход — вывоз растительных отходов через управляющую компанию. Они обязаны организовать отдельный сбор и вывоз зеленых остатков с помощью специальных сервисов.

Нужно уточнить это в своей УК.