«Пять стаканов» на волоске: когда перестроят аэропорт в Петербурге

Как увеличение площади в три раза отразится на карманах пассажиров?

Старое здание аэропорта Пулково, ласково прозванное петербуржцами «пятью стаканами» за свою уникальную советскую архитектуру, оказалось в центре обсуждений о будущем воздушных ворот Северной столицы.

Несмотря на растущие пассажиропотоки и очевидную стесненность, масштабная реконструкция этого исторического объекта откладывается. Генеральный директор «Воздушных ворот Северной столицы» объяснил — работы не начнутся ранее 2030 года.

Инфраструктура важнее фасада: логика монополиста

Основная причина задержки кроется в необходимости предварительного развития инфраструктуры для обслуживания внутренних рейсов.

Нынешняя конфигурация аэропорта, несмотря на проведенную в 2015 году реконструкцию, оказалась недостаточной для современного трафика, особенно в части обслуживания внутренних линий.

Ожидается, что после реконструкции объем полезных площадей здания увеличится более чем в три раза. Однако методы достижения этой цели вызывают острые дискуссии.

Одним из рассматриваемых вариантов является полная реконструкция, при которой от оригинального здания останется только внешний облик — та самая узнаваемая форма, ставшая символом эпохи.

Голос истории против нужд современности

Такой подход вызывает резкое неприятие у части петербуржцев, для которых здание — не просто “старьё”, а ценный исторический артефакт.

В социальных сетях звучат настойчивые призывы сохранить первозданный вид:

“Но “Пять стаканов” оставьте пожалуйста, для истории”, — пишут граждане, напоминая о его былой славе.

Многие помнят, как после открытия, новый аэропорт воспринимался как чудо:

“А я помню как в семидесятых годах, когда новый пятистаканный аэропорт только открылся, буквально весь город ездит туда на рейсовом автобусе просто посмотреть на это чудо современной советской архитектуры”.

Сегодня же это место вызывает лишь нарекания.

Сомнения в целесообразности и вопросы к монополисту

Пассажиры указывают на хронические проблемы, связанные с текущей эксплуатацией, независимо от планов на будущее. Отмечается острая нехватка парковочных мест и постоянные пробки на въездах и выездах.

“Парковок не хватает. На въезде-выезде авто коллапс каждый вечер-утро. Пробки. На досмотры -очереди. Внутри посидеть негде, всё заставили ларьками с высокими ценами”.

Недовольство вызывает и операционная деятельность. Критики указывают на системные сбои, связанные с обслуживанием самолетов, даже в условиях, казалось бы, оптимальной организации.

“Они в снег не могут самолетам трапы подавать своевременно, очереди на вылет из самолетов стоят. Но уже о реконструкции рассказывают”.

Возникает ощущение, что любые улучшения направлены исключительно на максимизацию прибыли, учитывая монопольное положение:

“Всё оптимизировано только чтобы прибыль максимальную извлекать, будучи монополистом.”

Некоторые считают, что предыдущие вложения были неэффективны, раз уж требуется столь радикальное вмешательство сейчас:

“Вообще зря его в 2015 реконструировали. Надо было сразу за вводом нового терминала строить вторую очередь, а не вкладываться в 5 стаканов.”

Цена реновации и альтернативы

На фоне заявлений о трехкратном увеличении полезных площадей, пользователи сети прогнозируют рост расходов для пассажиров.

“Ждем повышение цены на парковки, еду, сокращение пунктов досмотра и очереди очереди”.

Звучат и более радикальные предложения, связанные с самим существованием аэропорта в его нынешнем виде:

“А может быть, всё-таки пора строить на 6-миллионный город второй аэропорт? Тогда, глядишь, и цены в “Пулково” придут в норму.”

Пока же городу остается ждать — новая эра Пулково начнется не раньше следующего десятилетия, а судьба легендарных «пяти стаканов» остается подвешенной между сохранением исторической памяти и требованием современного, но, как опасаются многие, чрезмерно коммерциализированного, авиационного узла.

