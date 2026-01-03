Пятилетний марафон под землёй: чья очередь закрыться в петербургском метро с 2026-го по 2030-й

С 2026 по 2030 год ожидаются значительные перемены в работе Петербургского метрополитена.

С 2026 по 2030 год запланирована масштабная реконструкция ряда станций в Петербурге. Основная задача городских властей и руководства метро — снизить уровень неудобств для горожан за счёт поэтапного подхода к проведению работ.

Перечень объектов и график изменений уже отражён в одном из ключевых городских документов, посвящённых развитию транспортной системы.

Важной новостью стало уточнение начала реконструкции станции «Озерки» на Московско-Петроградской линии: она будет недоступна для пассажиров в 2026 году, сообщает Neva.Today. Ремонт этой станции, как пояснял ранее руководитель подземки, был первоначально запланирован на 2025 год, но его перенесли на более поздний срок.

График реконструкции и выделение средств предполагается ежегодно уточнять во время формирования городского бюджета.

В настоящее время на той же линии уже не работают станции «Фрунзенская» и «Парк Победы». На «Фрунзенской» завершён демонтаж старого вестибюля, после чего началась закладка фундамента для будущего пятиэтажного комплекса, который, помимо главного входа, будет оснащён единым диспетчерским центром.

По данным метрополитена, для пассажиров доступ на станцию должен открыться в 2027 году, а весь комплекс будет достроен к 2029 году.

Работы на «Парке Победы» завершатся также в 2027 году. Администрация подчёркивает, что основной объём перемен придётся именно на этот период.

В заключительной фазе, с 2028 по 2030 год, в планах стоят работы на таких станциях, как «Московские ворота», «Петроградская» и «Кировский завод».

Детали финансирования и окончательные сроки здесь пока носят предварительный характер и будут уточняться в зависимости от дальнейших решений городских органов управления транспортом.