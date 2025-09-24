День из жизни Екатерины II: секреты режима трудолюбивой императрицы

Императрица успевала работать, заботиться о себе и уделять время близким.

Екатерина II прославилась не только как великая императрица России, но и как пример человека с колоссальной трудоспособностью.

Она писала в дневнике, что работает «как лошадь» в свои 60 лет. Это не преувеличение, а реальность, основанная на железной дисциплине и четком распорядке дня, пишет femmie.ru.

Ранний подъем и личное время

Екатерина была настоящим «жаворонком». В то время многие аристократы считали, что вставать рано – это признак простолюдинов, но императрица была на ногах уже в 5 утра.

Утро она посвящала исключительно себе. Пила кофе, писала письма, вела дневник, и даже сочиняла пьесы и сказки для придворных спектаклей, сообщает nord-news.ru.

Государственные дела с точностью швейцарских часов

В 9 утра начинались официальные встречи с министрами, секретарями и чиновниками. Каждый чиновник имел строго определенное время приема, и за опоздание мог лишиться должности.

Простота в красоте и одежде

К полудню Екатерина занималась своим туалетом. Она не любила пышные прически и тяжелый макияж. Парикмахер справлялся за 10 минут — убирал волосы, оставляя мягкие локоны за ушами.

Императрица выбирала простые наряды, без украшений. Внешний вид был естественным — именно так она предпочитала себя видеть.

Ритуал «царского выхода»

Прежде чем отправиться на обед, Екатерина обязательно посещала церковь. Кроме того, на пути в столовую она останавливалась, чтобы немного поговорить с вельможами.

Это было непринужденное общение «на ногах» и один из важных ритуалов двора, пишет Рамблер.

Обед — главный прием пищи

Интересно, что у Екатерины обед заменял сразу завтрак и ужин. Он состоял из нескольких скромных блюд: вареная говядина, смородиновый конфитюр и рюмочка вина.

Императрица строго следила за умеренностью и не позволяла себе переедать. За обедом она могла не только наслаждаться едой, но и вести беседы по разным темам.

А после трапезы императрица позволяла себе отдыхать и занималась рукодельем или читала.

Прогулки и летние увлечения

Особое место в жизни императрицы занимали прогулки — весной и осенью она неспешно ходила пешком, что помогало ей отдыхать и отвлекаться от забот.

Летом Екатерина предпочитала верховую езду и охоту.

Вечер при дворе

Вечер начинался в 6 часов вечера с театральных постановок или ужинов в кругу близких друзей. Обычно светские развлечения заканчивались к 10-11 часам, после чего императрица шла спать, пишет Культура.рф.

Изменения в режиме

Из 34 лет на троне Екатерина лишь в зрелом возрасте изменила режим. Она просыпалась в 7 утра, ввела послеобеденный сон и уделяла время воспитанию внуков.