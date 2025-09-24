День из жизни Екатерины II: секреты режима трудолюбивой императрицы

Екатерина II прославилась не только как великая императрица России, но и как пример человека с колоссальной трудоспособностью.
Она писала в дневнике, что работает «как лошадь» в свои 60 лет. Это не преувеличение, а реальность, основанная на железной дисциплине и четком распорядке дня, пишет femmie.ru.
Ранний подъем и личное время
Екатерина была настоящим «жаворонком». В то время многие аристократы считали, что вставать рано – это признак простолюдинов, но императрица была на ногах уже в 5 утра.
Утро она посвящала исключительно себе. Пила кофе, писала письма, вела дневник, и даже сочиняла пьесы и сказки для придворных спектаклей, сообщает nord-news.ru.
Государственные дела с точностью швейцарских часов
В 9 утра начинались официальные встречи с министрами, секретарями и чиновниками. Каждый чиновник имел строго определенное время приема, и за опоздание мог лишиться должности.
Простота в красоте и одежде
К полудню Екатерина занималась своим туалетом. Она не любила пышные прически и тяжелый макияж. Парикмахер справлялся за 10 минут — убирал волосы, оставляя мягкие локоны за ушами.
Императрица выбирала простые наряды, без украшений. Внешний вид был естественным — именно так она предпочитала себя видеть.
Ритуал «царского выхода»
Прежде чем отправиться на обед, Екатерина обязательно посещала церковь. Кроме того, на пути в столовую она останавливалась, чтобы немного поговорить с вельможами.
Это было непринужденное общение «на ногах» и один из важных ритуалов двора, пишет Рамблер.
Обед — главный прием пищи
Интересно, что у Екатерины обед заменял сразу завтрак и ужин. Он состоял из нескольких скромных блюд: вареная говядина, смородиновый конфитюр и рюмочка вина.
Императрица строго следила за умеренностью и не позволяла себе переедать. За обедом она могла не только наслаждаться едой, но и вести беседы по разным темам.
А после трапезы императрица позволяла себе отдыхать и занималась рукодельем или читала.
Прогулки и летние увлечения
Особое место в жизни императрицы занимали прогулки — весной и осенью она неспешно ходила пешком, что помогало ей отдыхать и отвлекаться от забот.
Летом Екатерина предпочитала верховую езду и охоту.
Вечер при дворе
Вечер начинался в 6 часов вечера с театральных постановок или ужинов в кругу близких друзей. Обычно светские развлечения заканчивались к 10-11 часам, после чего императрица шла спать, пишет Культура.рф.
Изменения в режиме
Из 34 лет на троне Екатерина лишь в зрелом возрасте изменила режим. Она просыпалась в 7 утра, ввела послеобеденный сон и уделяла время воспитанию внуков.