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«Расплавленный гипс»: это лакомство вызывает у иностранцев культурный шок, а в России его едят с детства

Опубликовано: 31 мая 2025 11:03
манная каша
«Расплавленный гипс»: это лакомство вызывает у иностранцев культурный шок, а в России его едят с детства
Фото: Городовой.ру

Спрашивают, как это можно есть и крутят пальцем у виска.

Манную кашу в России с детства любят, а холодец часто стоит на праздничном столе. Голубцы — будничное блюдо, которое в каждой семье готовят «по-своему», а гематоген — вкус детства и «витамины в плитке». Но для иностранцев всё это — шок-контент.

Блогеры, побывавшие в России, в открытую признаются: некоторые блюда вызывают у них настоящий ступор. Например, голубцы — мясо с рисом, завернутое в капустный лист.

Логика у туристов простая: капуста должна быть гарниром, а не обёрткой. Даже если мясо отдельно и капуста отдельно им нравятся, в таком виде блюдо кажется им тяжёлым, варёным и каким-то «лишним». После пары вилок — стоп, спасибо.

Манка вообще стала главным «антихитом»: по словам путешественников, её консистенция напоминает «Расплавленный гипс», а вкус — никакой. Даже сладкие топинги ситуацию не спасают. Отдельное недоумение вызывает подача — «как еда для младенцев, но взрослым».

Гематоген в туристических обзорах всплывает реже, но реакция всегда одинаковая: «Что значит, сделано из бычьей крови?» Сам по себе вкус — что-то сродни ириски — пугает меньше, чем состав.

Впрочем, насмешливый тон иностранцев не всегда справедлив. Просто русская кухня — она о тепле, сытности и традициях. А чтобы понять манку — её, как минимум, надо есть не один раз.

И да, мы тоже не сразу влюбились в улиток, фуа-гра или сыры с плесенью. Так что это, скорее, взаимное непонимание. Хотя реакцию на холодец у туристов порой всё же сложно объяснить иначе.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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