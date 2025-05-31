«Расплавленный гипс»: это лакомство вызывает у иностранцев культурный шок, а в России его едят с детства

Спрашивают, как это можно есть и крутят пальцем у виска.

Манную кашу в России с детства любят, а холодец часто стоит на праздничном столе. Голубцы — будничное блюдо, которое в каждой семье готовят «по-своему», а гематоген — вкус детства и «витамины в плитке». Но для иностранцев всё это — шок-контент.

Блогеры, побывавшие в России, в открытую признаются: некоторые блюда вызывают у них настоящий ступор. Например, голубцы — мясо с рисом, завернутое в капустный лист.

Логика у туристов простая: капуста должна быть гарниром, а не обёрткой. Даже если мясо отдельно и капуста отдельно им нравятся, в таком виде блюдо кажется им тяжёлым, варёным и каким-то «лишним». После пары вилок — стоп, спасибо.

Манка вообще стала главным «антихитом»: по словам путешественников, её консистенция напоминает «Расплавленный гипс», а вкус — никакой. Даже сладкие топинги ситуацию не спасают. Отдельное недоумение вызывает подача — «как еда для младенцев, но взрослым».

Гематоген в туристических обзорах всплывает реже, но реакция всегда одинаковая: «Что значит, сделано из бычьей крови?» Сам по себе вкус — что-то сродни ириски — пугает меньше, чем состав.

Впрочем, насмешливый тон иностранцев не всегда справедлив. Просто русская кухня — она о тепле, сытности и традициях. А чтобы понять манку — её, как минимум, надо есть не один раз.

И да, мы тоже не сразу влюбились в улиток, фуа-гра или сыры с плесенью. Так что это, скорее, взаимное непонимание. Хотя реакцию на холодец у туристов порой всё же сложно объяснить иначе.