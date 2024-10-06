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Внешне всегда спокойная: Снигирь озвучила качество, которое мешает ей жить

6 октября 2024 09:24
Внешне всегда спокойная: Снигирь озвучила качество, которое мешает ей жить
Внешне всегда спокойная: Снигирь озвучила качество, которое мешает ей жить
legion-media.ru

Артистка старается работать над собой, чтобы избежать проблем.

Юлия Снигирь стала гостьей второго выпуска шоу «Актерская студия». Ведущий Вадим Верник начал интервью с признания, что для него актриса ассоциируется с одним словом — импульсивность. Он добавил, что, несмотря на то, что Снигирь внешне может казаться спокойной, за этим скрывается бурный характер.

Актриса согласилась с ведущим, признав, что импульсивность действительно является ее слабостью.

«О да, импульсивность — это моя проблема», — подтвердила Снигирь.

Она рассказала, что у нее слишком сильно развито чувство справедливости, которое иногда вынуждает отстаивать правду и за себя, и за других. И это периодически приводило к конфликтам на съемочных площадках в начале карьеры.

Юлия посоветовала молодым актерам, находящимся в студии, не вступать в конфликты с коллегами, даже если они считают себя правыми. Она отметила, что раньше многие считали ее человеком с тяжелым характером, но с годами Снигирь научилась слушать окружающих, что помогло улучшить отношения с коллегами.

Ранее артистка раскрыла детали съемок «Мастера и Маргариты», где ей пришлось полностью обнажиться.

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Автор:
Ольга Хромова
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