МВД нацелилось на праворульные автомобили: к чему готовиться владельцам

Министерство внутренних дел России включило в проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года предложение ограничить допуск на дороги автомобилей с правым рулем.

Это связано с повышенным уровнем аварийности среди праворульных машин, которые в последние годы всё активнее ввозятся из восточных стран.

Почему хотят ограничить праворульные автомобили?

В документе МВД отмечено, что в 2024 году транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тысяч машин) с правым рулем составил 4,9, что более чем в два раза превышает показатель для леворульных автомобилей (2,1).

Как пигет «Газета.Ru», рост числа таких авто связан с массовым импортом из Японии и других стран с правосторонним расположением руля.

МВД подчеркивает, что подобный тренд может увеличить аварийность на дорогах в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Обоснования и технические трудности

Основные вопросы безопасности связаны с тем, что органы управления у праворульных машин находятся с «не той стороны», а фары предназначены для левостороннего движения, что создаёт проблемы с освещением.

При этом переоборудование рулевого управления для рынка России фактически невозможно и экономически нецелесообразно.

Тем не менее, по словам экспертов, многие японские автомобили по уровню безопасности превосходят отечественные аналоги благодаря современным системам безопасности, подушкам и электронным помощникам.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков уверен, что критического влияния на безопасность они не оказывают, несмотря на большие риски при маневрах обгона.

Социальные и законодательные особенности

Прямой запрет ввести сложно из-за необходимости изменений в техрегламенте ЕАЭС, где единой позиции нет. Армения, Казахстан и Кыргызстан против подобных ограничений.

Кроме того, зарубежные автомобили с правым рулем глубоко вошли в повседневную жизнь, особенно на Дальнем Востоке. Там миллионы людей эксплуатируют эти машины десятилетиями и умеют с ними справляться.

Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев выразил мнение, что запрет не будет поддержан ни обществом, ни законодательными органами.

«Практика использования праворульных автомобилей устоялась давно, они хорошо показывают себя в эксплуатации и не требуют высоких расходов. На Дальнем Востоке люди привыкли и успешно эксплуатируют эти машины», — объяснил он.

Как могут изменить правила?

Вариантов несколько: ужесточение контроля за светотехникой, отказ оформления нелегальных свидетельств о безопасности и введение дополнительных пошлин на подержанные праворульные автомобили.

Эти меры могут снизить количество таких машин и повысить безопасность на дорогах.

Показатель Праворульные автомобили Леворульные автомобили Транспортный риск (погибших на 10 тыс. авто) 4,9 2,1 Основные страны импорта Япония, Восточная Азия Европа, США, Россия Основные проблемы Руль с правой стороны, светотехника Соответствуют стандартам Возможность переоборудования руля Практически невозможна Не требуется Социальная значимость Многочисленная база пользователей на Дальнем Востоке Большинство автопарка Возможность прямого запрета Маловероятна из-за законодательных и социальных факторов Отсутствует Возможные меры Повышенный контроль светотехники, дополнительные пошлины Улучшение стандартов

Минувшее десятилетие показало резкий рост импорта праворульных автомобилей в Россию, что отражается ростом аварий с их участием.

В ответ МВД предлагает пересмотреть подходы или ввести ограничения, но полный запрет мало реализуем из-за технических и социальных факторов.

По мнению экспертов, габариты проблемы можно уменьшить усилением контроля за техническим состоянием и возможным ужесточением регулирования ввоза и регистрации.

При этом праворульные японские автомобили продолжают оставаться популярными и часто более безопасными, чем некоторые отечественные модели.