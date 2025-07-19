«Остается самым удобным и выгодным направлением»: где отдохнуть в августе с детьми

Эксперт рассказал про несколько направлений, где можно провести отпуск вместе с детьми и не разориться.

Если вы думаете, куда поехать всей семьей в 2025 году и при этом не разориться, то есть несколько вариантов.

Отдых с детьми — задача не из простых: хочется и комфорта, и развлечений, и безопасности, и еще, чтобы бюджет не улетел в космос.

Разбираемся вместе с экспертом, куда лучше поехать и на что обратить внимание.

Турция — проверенная классика для семей

Генеральный директор компании TOURisME Мария Романова рассказала «Городовому», какие есть бюджетные варианты отдыха в августе вместе с детьми.

Мария Романова Туризм «Если вы летите с детьми впервые, особенно если малыши еще совсем маленькие — Турция остается самым удобным и выгодным направлением. Без виз, короткий перелет, понятная кухня и отели «все включено» — что еще нужно для комфортного отпуска. Аланья — один из самых доступных регионов. Да, дорога из аэропорта Анталии займет около трех часов, но за это время вы получите доступ к отличным пляжам и широкому выбору недорогих отелей. Сиде — ближе к Анталии, пляжи здесь пологие и песчаные, особенно удобно для детей. Есть хорошие бюджетные отели и спокойная атмосфера. Кемер — красивейшая природа, но вход в море чаще галечный. Подходит не всем семьям с малышами, но зато порадует любителей горных пейзажей», — отмечает эксперт.

Египет — выгодно, но жарко

Кроме Турции стоит рассмотреть еще и Египет. Однако, по словам туроператора, стоит учитывать, что август в этой стране — это жара, поэтому подойдет не всем.

Но если семья готова к жаркому климату, то Хургада может стать отличным вариантом. Цены там ниже, чем в других странах, море теплое и вход в него пологий — идеально для детей.

Там тоже есть отели, которые работают по системе «всё включено», а это экономия на питании.

Вьетнам — для тех, кто не боится перелета

Это вариант для семей с детьми постарше.

«Август — не самый пик туристического сезона, и цены радуют. Ни Чанг — городской курорт с широкими пляжами и активной инфраструктурой. Рядом расположен крупный парк развлечений. Камрань — идеален для тех, кто ищет спокойствие и отдых в формате «все включено». Здесь много современных отелей на первой линии, с анимацией и удобным входом в море», — говорит Мария.

Так что август — отличное время, чтобы подарить себе и детям яркие впечатления и настоящую перезагрузку перед осенью. Главное — выбрать то, что подходит именно вашей семье.