«Бывают двух видов»: как выбрать солнцезащитный крем и получить красивый загар

Важно подобрать именно тот тип крема, который соответствует вашей коже и ситуации.

Собираясь на прогулку, в отпуск или просто для сохранения здоровой и молодой кожи, важно пользоваться солнцезащитным кремом.

Однако как разобраться в этом многообразии и понять, какой подходит же подойдет той или иной ситуации.

Врач-дерматолог, косметолог; врач высшей категории; главный врач клиники «Монако» г. Москвы Лидия Гаевская рассказала «Городовому», как выбрать подходящий солнцезащитный крем с SPF, чтобы не «сгореть».

«Солнцезащитные кремы бывают двух видов: с химической и с физической защитой. Химическая защита, когда SPF фильтр поглощает солнечные лучи. Кремы этой серии обычно прозрачные и комфортные, но подходят для городской повседневной жизни, а не для длительного нахождения на солнце. Его нужно часто обновлять — 1раз в 1-2часа, в зависимости от активности солнца. Физический фильтр солнечные лучи отражает. При этом эти кремы плотные, белесоватые или с тональным эффектом. Подходят для более длительного нахождения на солнце, обновлять нужно реже», — отмечает эксперт.

Как подобрать SPF для своей кожи и жизненного стиля

Не думайте, что самый крутой крем — с наибольшим числом SPF — автоматически самый лучший для всех. Каждый выбирает по своему типу кожи и образу жизни .

Тип кожи / фототип Рекомендуемый SPF Особенности выбора Очень светлая, склонная к ожогам (I-II) 50 и выше Максимальная защита, лучший выбор водостойкий крем Средний цвет кожи (III-IV) 30-50 Оптимальный вариант для детских прогулок Загорелая, смуглая кожа (V-VI) 15-30 Можно выбрать более легкие средства Детская кожа 50+ Только специализированные детские средства

Наносить крем лучше за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел «подружиться» с кожей.

По словам врача, любой солнцезащитный крем нужно тщательно смывать средством для умывания, чтобы не провоцировать воспалительные процессы на коже.