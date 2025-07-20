«Бывают двух видов»: как выбрать солнцезащитный крем и получить красивый загар

Собираясь на прогулку, в отпуск или просто для сохранения здоровой и молодой кожи, важно пользоваться солнцезащитным кремом.
Однако как разобраться в этом многообразии и понять, какой подходит же подойдет той или иной ситуации.
Врач-дерматолог, косметолог; врач высшей категории; главный врач клиники «Монако» г. Москвы Лидия Гаевская рассказала «Городовому», как выбрать подходящий солнцезащитный крем с SPF, чтобы не «сгореть».
«Солнцезащитные кремы бывают двух видов: с химической и с физической защитой.
Химическая защита, когда SPF фильтр поглощает солнечные лучи.
Кремы этой серии обычно прозрачные и комфортные, но подходят для городской повседневной жизни, а не для длительного нахождения на солнце. Его нужно часто обновлять — 1раз в 1-2часа, в зависимости от активности солнца.
Физический фильтр солнечные лучи отражает. При этом эти кремы плотные, белесоватые или с тональным эффектом. Подходят для более длительного нахождения на солнце, обновлять нужно реже», — отмечает эксперт.
Как подобрать SPF для своей кожи и жизненного стиля
Не думайте, что самый крутой крем — с наибольшим числом SPF — автоматически самый лучший для всех. Каждый выбирает по своему типу кожи и образу жизни.
|Тип кожи / фототип
|Рекомендуемый SPF
|Особенности выбора
|Очень светлая, склонная к ожогам (I-II)
|50 и выше
|Максимальная защита, лучший выбор водостойкий крем
|Средний цвет кожи (III-IV)
|30-50
|Оптимальный вариант для детских прогулок
|Загорелая, смуглая кожа (V-VI)
|15-30
|Можно выбрать более легкие средства
|Детская кожа
|50+
|Только специализированные детские средства
Наносить крем лучше за 15-20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел «подружиться» с кожей.
По словам врача, любой солнцезащитный крем нужно тщательно смывать средством для умывания, чтобы не провоцировать воспалительные процессы на коже.