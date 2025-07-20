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«Даже одуванчик»: агроном назвала неожиданные ингредиенты для кулинарных шедевров с дачи

Опубликовано: 20 июля 2025 13:03
дикие растения
«Даже одуванчик»: агроном назвала неожиданные ингредиенты для кулинарных шедевров с дачи
globallookpress/Bulkin Sergey

Забытые съедобные растения, которые украсят любой стол.

Каждый дачник знает: с грядок собирают урожай, но что делать с растениями, растущими “сами по себе”?

Помимо свекольной ботвы, которую добавляют в борщ, или смородинового листа для засолок, существуют и другие дары природы.

Даже мокрица, считающаяся сорняком, вполне съедобна и прекрасно подходит для салатов. Какие же еще “дикие” обитатели дачного участка могут украсить стол?

Мнение эксперта: агроном о съедобных дарах

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила агроном Елизавета Тихонова. Она подчеркнула, что многие растения, которые люди привыкли считать просто зеленью, на самом деле вполне пригодны в пищу.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном
«Любые крестоцветные. Это вплоть до сурепки», — отмечает специалист.

Ботва, редис и другие: вкусная польза

Под понятием «крестоцветные» подразумевается целый ряд растений, которые не только съедобны, но и полезны.

Сюда относятся и привычные: ботва редиса, листья репы, редьки, брюквы и турнепса. Все эти части растений можно смело добавлять в различные блюда.

Одуванчик: не только украшение, но и деликатес

Особого внимания заслуживает одуванчик. Его часто воспринимают как сорняк, но, как уверяет агроном, это очень ценное растение.

«Можно даже одуванчик добавлять, очень вкусно получается, особенно если салат, и полезно самое главное», — делится секретом Елизавета Тихонова.

Таким образом, привычные растения на участке могут стать источником не только витаминов, но и новых гастрономических открытий.

Исследуя свой дачный участок, стоит присмотреться не только к грядкам, но и к тому, что растет вокруг. Многие “сорняки” могут оказаться настоящими кулинарными находками, обогатив рацион новыми вкусами и пользой.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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