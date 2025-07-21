Не спешите выбрасывать: что сделать с перезревшими овощами и фруктами

Лето — время ягод, фруктов и овощей, но часто случается, что плоды залеживаются и начинают перезревать.

Что делать с такими фруктами? Выкидывать жалко — уж совсем это расточительно. К счастью, есть простые способы, как сохранить перезревшие плоды и превратить их во вкусные угощения.

Смузи — быстро, полезно и вкусно

Самый простой и быстрый способ — приготовить смузи. Для этого достаточно нарезать перезревшие фрукты и ягодки, добавить немного жидкости и пробить блендером.

В смузи можно добавить орешки, мед, семена чиа или зелень — так вкус становится интереснее, а напиток еще полезнее.

Домашняя выпечка и десерты

Перезревшие фрукты идеально подходят для выпечки — они обычно мягкие и сладкие. Можно приготовить пирог, шарлотку или быстрый фруктовый крамбл (запеканку с хрустящей корочкой).

Другой вариант — приготовить фруктовое мороженое, просто взбив фрукты молоком или сливками и заморозив смесь.

Заморозка на зиму

Если времени на приготовление совсем нет, нарежьте фрукты или овощи и заморозьте их — так вы сохраните витамины и вкус.

Зимой такие заготовки можно добавлять в смузи, компоты или использовать в выпечке. Замороженные персики, яблоки, ягоды — отличное решение сохранить летнюю свежесть.

Соусы и пюре

Из фруктов можно приготовить полезное пюре или фруктовый соус. Просто потушите плоды с небольшим количеством воды и сахара, а затем протрите через сито или измельчите в блендере.

Такое пюре хорошо добавлять в каши, кушать с блинами, подавать как соус к мясу или птице.

Заготовки — варенье, компоты, соки

Если у вас много перезревших фруктов, можно отправить их в банки. Варенье, компоты и домашние соки — у каждого свои секреты приготовления, но в целом все сводится к варке с добавлением сахара.

Не бойтесь экспериментировать — даже из мягких и перезрелых плодов можно сделать ароматное варенье или густое повидло. Главное — соблюдайте чистоту при приготовлении.

Несколько дополнительных советов

Перезревшие фрукты намного слаще, поэтому при приготовлении смузи или выпечке количество сахара можно уменьшить, пишет телеканал Санкт-Петербург.

Не используйте плоды с примесями плесени или сильного брожения — только слегка перезревшие.

Используйте эти простые способы, и ваши продукты никогда не попадут в мусорное ведро. Перезревшие фрукты — это не мусор, а отличный повод приготовить что-то вкусное и полезное.