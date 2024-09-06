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Перелом позвоночника и сломанные ребра: россияне покалечились после сафари в Египте

6 сентября 2024 18:00
Перелом позвоночника и сломанные ребра: россияне покалечились после сафари в Египте
Перелом позвоночника и сломанные ребра: россияне покалечились после сафари в Египте
Legion-media

Туроператор не выходит на связь после жуткого ЧП.

Группа российских туристов из Казани покалечилась на экскурсии в Египте. Участники злополучного сафари-тура поделились деталями происшествия с Telegram-каналом Mash Iptash.

Молодые люди и не подозревали, что популярное на курорте развлечение обернется серьезными травмами. По их словам, водитель-египтянин хотел произвести впечатление на пассажиров и не стал сбавлять скорость перед пригорком. В результате туристов тряхануло так, что мало не показалось.

«Мы взяли тур, поехали. Там какой-то новый водиель решил подпрыгнуть через какую-то гору. Я на переднем сиденье был, а там сзади дети и еще компания была. Они сильно ударились, а я не очень. Сейчас "скорая" сказали приедет. А тот вон вообще встать не может, ног не чувствует. Я смотрю на него, у него даже ребра там торчали...», — пояснил один из пострадавших.

Предварительно известно, что водитель намеренно посоветовал туристам не пристегиваться, да и ремней в авто не оказалось. Потерпевших доставили в больницу, но с одним условием. Гид уверял, что медики не примут пациентов, узнав, что они покалечились на сафари. Пришлось умолчать подробности.

Тот самый мужчина, который не мог подняться на ноги, получил перелом позвочника. Туроператор Fun&Sun, отправивший казанцев на отдых, пока не комментирует ЧП.

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Автор:
Ольга Хромова
Общество ПроисшествиеТуризмЕгипет
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