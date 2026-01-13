Российский кот завоевал титул красавца 2025 года: секрет его шарма раскроет весь мир

Абиссинский кот, проживающий в России, был признан самым красивым представителем кошачьих в 2025 году по результатам голосования, проведённого Всемирной федерацией кошек. Итоговый балл победителя превысил отметку в 19 тысяч. Теперь животному присвоят звание чемпиона мира по системе WCF.
— В условиях санкционного давления и непростой международной обстановки добиться для питомца такого статуса — задача крайне сложная, — говорится в заявлении фелинологического клуба «РосКош».
В пятёрку лучших также вошли кошки, представляющие Таиланд, Белоруссию и Францию.
