Опубликовано: 13 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Российский кот завоевал титул красавца 2025 года: секрет его шарма раскроет весь мир
Городовой ру

Кот, прошедший необходимые этапы отбора, будет удостоен звания чемпиона мира по системе Всемирной фелинологической федерации.

Абиссинский кот, проживающий в России, был признан самым красивым представителем кошачьих в 2025 году по результатам голосования, проведённого Всемирной федерацией кошек. Итоговый балл победителя превысил отметку в 19 тысяч. Теперь животному присвоят звание чемпиона мира по системе WCF.

— В условиях санкционного давления и непростой международной обстановки добиться для питомца такого статуса — задача крайне сложная, — говорится в заявлении фелинологического клуба «РосКош».

В пятёрку лучших также вошли кошки, представляющие Таиланд, Белоруссию и Францию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
