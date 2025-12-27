Салат-ловушка: сколько часов живёт оливье до превращения в гастрономическую бомбу

Врач Альмасри рекомендует не хранить новогодние салаты в холодильнике дольше 12 часов, чтобы избежать риска для здоровья.

Врач-гастроэнтеролог Али Альмасри объяснил жителям Санкт-Петербурга, сколько времени допустимо хранить салаты, оставшиеся после праздничного ужина, и какие признаки могут говорить о том, что блюдо уже не годится для употребления, сообщает Piter.tv.

Он подчеркнул, что после 12 часов хранения в холодильнике салат лучше не есть. Этот совет касается прежде всего закусок с майонезом, сметаной, яйцами, мясом или рыбой.

Оливье и «селедка под шубой» традиционно остаются на столах и на следующий день после встречи Нового года, однако именно эти блюда часто становятся причиной пищевых отравлений в январе.

Альмасри напомнил, что такие блюда быстро портятся при хранении даже в холодильнике, температура в котором держится в пределах +2…+4 градуса по Цельсию. При комнатной температуре их можно оставлять только на несколько часов, а ингредиенты, которые еще не заправлены, способны сохраняться до суток.

Альмасри обратил внимание на то, что отсутствие неприятного запаха не всегда означает безопасность продукта. Внешний вид остается основным ориентиром.

Признаками, по которым можно определить испорченность салата, являются водянистая или слипшаяся консистенция, появление пузырьков, мутной жидкости, расслоения, а иногда — легкое шипение при помешивании.

Если блюдо простояло в холодильнике более 12 часов или находилось вне его дольше двух часов, гастроэнтеролог советует не рисковать здоровьем и выбрасывать его даже при отсутствии видимых изменений.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».