Салат «Рождественский венок» станет настоящим украшением стола: затмит даже горячие блюда

Некоторые хозяйки обязательно готовят на праздничный стол новые блюда. Ведь кроме классического оливье, хочется попробовать и что-то оригинальное. Если вы до сих пор в поиске необычного салата, запоминайте этот рецепт. Мало того, что блюдо вкусное и полезное, оно еще и довольно эффектно выглядит.

Вам потребуются:

семга малосольная — 200 г,

редис — 100 г,

огурцы — 200 г,

рукола — 2-3 листа,

авокадо — 2 шт.,

сок лимона — 2 ст. л.,

чеснок — 2 зубчика,

лук репчатый — 1/2 шт.,

оливковое масло — 1 ст. л.,

соль — по вкусу,

перец — по вкусу.

Очистите авокадо, достаньте косточку, а мякоть сложите в блендер и залейте лимонным соком. Измельчите фрукт в пюре. Снимите шкурку с чеснока и лука, порубите их ножом и добавьте к авокадо. Еще раз пробейте блендером до однородной массы, затем влейте масло, добавьте соль и перец.

Получившуюся пасту выложите в кондитерский мешок и красивыми волнами разместите на блюде. Вымойте редис, огурцы и зелень. Розовый овощ нарежьте тонкими кружками, а зеленый — длинными слайсами.

Выложите на пасту из авокадо розочки из огурца и редиса, украшенные руколой. Между ними разместите кусочки семги. Дополнительно можно посыпать салат семенами кунжута или льна, пишет издание «7дней».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru