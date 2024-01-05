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Салат «Рождественский венок» станет настоящим украшением стола: затмит даже горячие блюда

Салат «Рождественский венок» станет настоящим украшением стола: затмит даже горячие блюда
Вкуснейший салат станет настоящим украшением стола: затмит даже горячие блюда

В составе ни капли майонеза.

Некоторые хозяйки обязательно готовят на праздничный стол новые блюда. Ведь кроме классического оливье, хочется попробовать и что-то оригинальное. Если вы до сих пор в поиске необычного салата, запоминайте этот рецепт. Мало того, что блюдо вкусное и полезное, оно еще и довольно эффектно выглядит.

Вам потребуются:

  • семга малосольная — 200 г,
  • редис — 100 г,
  • огурцы — 200 г,
  • рукола — 2-3 листа,
  • авокадо — 2 шт.,
  • сок лимона — 2 ст. л.,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • лук репчатый — 1/2 шт.,
  • оливковое масло — 1 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • перец — по вкусу.

Очистите авокадо, достаньте косточку, а мякоть сложите в блендер и залейте лимонным соком. Измельчите фрукт в пюре. Снимите шкурку с чеснока и лука, порубите их ножом и добавьте к авокадо. Еще раз пробейте блендером до однородной массы, затем влейте масло, добавьте соль и перец.

Получившуюся пасту выложите в кондитерский мешок и красивыми волнами разместите на блюде. Вымойте редис, огурцы и зелень. Розовый овощ нарежьте тонкими кружками, а зеленый — длинными слайсами.

Выложите на пасту из авокадо розочки из огурца и редиса, украшенные руколой. Между ними разместите кусочки семги. Дополнительно можно посыпать салат семенами кунжута или льна, пишет издание «7дней».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты
5 января 2024 09:30
Мария Радионова
Мария Радионова
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