Салат «Рождественский венок» станет настоящим украшением стола: затмит даже горячие блюда

Некоторые хозяйки обязательно готовят на праздничный стол новые блюда. Ведь кроме классического оливье, хочется попробовать и что-то оригинальное. Если вы до сих пор в поиске необычного салата, запоминайте этот рецепт. Мало того, что блюдо вкусное и полезное, оно еще и довольно эффектно выглядит.
Вам потребуются:
- семга малосольная — 200 г,
- редис — 100 г,
- огурцы — 200 г,
- рукола — 2-3 листа,
- авокадо — 2 шт.,
- сок лимона — 2 ст. л.,
- чеснок — 2 зубчика,
- лук репчатый — 1/2 шт.,
- оливковое масло — 1 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- перец — по вкусу.
Очистите авокадо, достаньте косточку, а мякоть сложите в блендер и залейте лимонным соком. Измельчите фрукт в пюре. Снимите шкурку с чеснока и лука, порубите их ножом и добавьте к авокадо. Еще раз пробейте блендером до однородной массы, затем влейте масло, добавьте соль и перец.
Получившуюся пасту выложите в кондитерский мешок и красивыми волнами разместите на блюде. Вымойте редис, огурцы и зелень. Розовый овощ нарежьте тонкими кружками, а зеленый — длинными слайсами.
Выложите на пасту из авокадо розочки из огурца и редиса, украшенные руколой. Между ними разместите кусочки семги. Дополнительно можно посыпать салат семенами кунжута или льна, пишет издание «7дней».
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