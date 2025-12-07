Городовой / Город / Сам Патриарх приехал в Красное Село: освятил обновлённый храм Александра Невского
Опубликовано: 7 декабря 2025 11:53
Патриарх Кирилл совершил чин освящения храма Александра Невского в Красном Селе.

Патриарх Кирилл 6 декабря посетил Санкт-Петербург, где освятил церковь Александра Невского, прошедшую реставрацию. Эта церковь находится в Красном Селе, её настоятелем в 1960–1970 годах был Михаил Гундяев — отец нынешнего главы Русской православной церкви.

Богослужение было организовано в день, когда вспоминают святого Александра Невского. В церемонии приняли участие митрополит Варсонофий и священнослужители епархии. Патриарх Кирилл возглавил обряд освящения восстановленного здания.

Здание храма заложили в 1897 году князем Владимиром Александровичем Романовым в память о брате, императоре Александре III. Церковь была посвящена покровителю последнего — святому Александру Невскому. В трудные годы Великой Отечественной войны храм был важным духовным оплотом для жителей Красного Села.

С 2020 по 2025 годы шла капитальная реставрация церкви. Теперь она вновь открыта для прихожан после завершения работ. Обновлённое здание стало местом проведения памятной службы и важным символом для общины.

Юлия Аликова
Город
